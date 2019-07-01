Управление нежилыми зданиями или о чем молчит закон

Отправлено Сегодня, 08:07

В своей статье я решил порассуждать о правоотношениях участников долевой собственности, которых можно условно разделить на две категории: участников долевой собственности в многоквартирных (жилых) домах и участников долевой собственности в нежилых зданиях ( в качестве примера можно назвать административные здания в которых расположены офисные помещения, принадлежащие нескольким лицам).

Правоотношения собственников помещений, расположенных в многоквартирных (жилых) зданиях достаточно всесторонне регламентируются нормами Жилищного кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, иными нормами права, подробно разъяснены высшими судебными инстанциями, что позволяет участникам рассматриваемых правоотношений сравнительно ясно представлять свои права и обязанности и применять эти нормы в практической деятельности, поскольку с названными нормативными актами можно без труда ознакомиться в бумажном и электронном виде, а в случае необходимости получить разъяснения специалистов.

В свою очередь, законодательство, регулирующее правоотношения собственников помещений, расположенных в нежилых зданиях (в основном это коммерческая недвижимость) ограничивается несколькими общими словами ,изложенными в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 июля 2009 года № 64 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров о правах собственников помещений на общее имущество здания», и в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», т.е. в документах доступных узкому кругу специалистов (судьи, адвокаты, юристы). В частности в названных постановлениях отмечается что «к отношениям собственников помещений, расположенных в нежилом здании, в соответствии с пунктом 1 статьи 6 ГК РФ, применяются нормы законодательства, регулирующие сходные отношения, в частности ст. 249, 289, 290 Гражданского кодекса Российской Федерации и 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.»

Казалось бы, что все ясно, права и обязанности участников долевой собственности в нежилых зданиях такие же, как у участников долевой собственности в жилых зданиях. То, что это в действительности не так, я хотел бы проиллюстрировать на примере порядка согласования реконструкции общего имущества, находящегося в нежилых зданиях, находящихся в долевой собственности.

В настоящее время порядок реконструкции многоквартирного дома регулируется ч. 3 ст. 36 ЖК РФ, ч. 2 ст. 40 ЖК РФ, п. 1 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ, из которых следует, что для проведения реконструкции многоквартирного дома необходимо одобрение 2/3 собственников дома, а в случае уменьшения общего имущества необходимо одобрение всех собственников дома. Для получения разрешения на строительство (реконструкцию), т.е. документа необходимого для проведения соответствующих работ, согласно подпункта 6.2. п. 6 ч. 7 ст. 51 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, также необходимо представить одобрение 2/3 собственников дома (оформленного в виде решения общего собрания), а в случае уменьшения общего имущества одобрение всех собственников дома, оформленного в виде решения общего собрания.

Если я правильно понимаю вышеизложенное разъяснение постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 июля 2009 года № 64 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров о правах собственников помещений на общее имущество здания» и постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» реконструкция нежилого здания тоже должна регулироваться ч.3 ст. 36, ч.2 ст. 40, п.1 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ, в которых, как было сказано выше законодательно закреплено, что для проведения реконструкции дома требуется решение общего собрания собственников помещений ( 2/3 голосов собственников), а в отдельных случаях и согласие всех собственников помещений. В то же самое время согласно п. 6 ч. 7 ст. 51 Градостроительного Кодекса РФ для получения разрешения на строительство, т.е. документа необходимого для осуществления реконструкции нежилого здания, в любом случае (как в случае уменьшения так и в случае увеличения общего имущества) требуется согласие всех собственников объекта капитального строительства.

Существующий порядок реконструкции нежилых зданий, вызывает целый ряд вопросов не только у меня, но наверное у всех кто хоть немного сталкивался с этим вопросом. Мне например непонятно почему перечень общего имущества собственников нежилого здания (лифты, крыша, лестницы и др.) аналогичен перечню общего имущества собственников жилого здания, а порядок реконструкции этого имущества имеет существенные отличия ? Почему вопросы, которые необходимо согласовать и при эксплуатации жилого здания, и при эксплуатации нежилого здания (управление, текущий и капитальный ремонт, использование земельного участка и др.), одни и те же, а вот порядок согласования этих вопросов, по непонятным причинам, различный ? О «балансе интересов» большинства и меньшинства и говорить не приходится. А там где не предусматривается «баланс интересов» большинства и меньшинства неизбежно создаются благоприятные условия для злоупотребления правами.

Поскольку я считаю, что законодательства, регламентирующего правоотношения собственников помещений, находящихся в нежилых зданиях практически не существует, что порождает противоречивую судебную практику и другие негативные последствия, я обратился с соответствующей инициативой на сайт «Российская общественная инициатива».

Если кто-то согласен со мной и также как и я считает, что текущее состояние рассматриваемого вопроса иначе как «странным» назвать нельзя и вызывает по меньшей мере недоумение, прошу проголосовать по прилагаемой ниже ссылке.

Заранее благодарен и признателен всем, кто поддержит мою инициативу.

04 июня 2019 в 13:24

Здравствуйте, Ваша инициатива Усовершенствовать законодательство, регламентирующее правоотношения собственников помещений, расположенных в нежилых зданиях, и в частности порядок согласования реконструкции нежилых зданий, № 46Ф53374 размещена на голосование на сайте РОИ (www.roi.ru).

Ссылка - https://www.roi.ru/53374.

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Сообщение отредактировал Алексей Шемшурин: Сегодня, 08:25