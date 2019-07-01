Коучинг для руководителей и владельцев бизнеса

Отправлено Сегодня, 07:30

Привет, дорогие друзья.

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Меня зовут Алла Стручаева. Я бизнес-тренер и профессиональный коуч ICF, СЕО Макснет.

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В бизнесе я уже более 15 лет и за эти годы у меня собрался обширный опыт. Я изнутри знаю, что такое развивать проект с нуля, в условиях кризиса, в условиях дефицита денег и времени.

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Сразу скажу, что я не всегда принимала правильные решения. Я теряла деньги, теряла время. И с каждым таким неправильным решением я училась и получал опыт.

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Я сама ходила на платные консультации к специалистам, проходила много тренингов. Собирала схемы, крутые стратегии, пробовала их. И со временем я собрала свою «коллекцию» антикризисных стратегий на все случаи жизни.

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5 лет назад я твердо решила делиться опытом и накопленными знаниями и теперь постоянно провожу консультации и коучинг-сессии для бизнесменов, владельцев и руководителей бизнеса.

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Уверена, что у вас есть много вопросов, на которые сейчас вы не знаете ответов. Из-за этого вы не решаетесь действовать. Вы сомневаетесь, вы боитесь сделать ошибки, потерять время и деньги.

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Я готова инвестировать 1 час своего времени, чтобы вникнуть в ваш проект, ответить на ваши вопросы, дать обратную связь по вашим идеям и проектам. И обязательно предложу стратегии, которые подойдут именно вам.

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Вопросы в которых я могу вам помочь:

-Коучинг лидерских навыков

-Executive-коучинг

-Коучинг предпринимателей

-Управленческий коучинг

-Бизнес-коучинг

-Карьерный коучинг

-Мотивационный коучинг

-Коучинг личного развития

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Все услуги предоставляются как индивидуально, так и в группах.

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