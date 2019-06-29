Работа в дружный коллектив с достойной З\П

Доброго времени суток. Наш скромный коллектив перестал справляться с поставленныймыми нам задачами.
В связи с чем требуются люди для долгосрочного сотрудничества.
Требования:
Знание английского.
Желание обучаться и изучать.
Онлайн от 4 часов в сутки.
Адекватность.
Работа в команде.
Условия:
Работа онлайн.
Работы много, больше работаете,больше зарабатываете
З\П на начальном этапе 200-300$ в день.
Выплаты в конце рабочего дня, либо раз в неделю.
Нужны специалисты в разных сферах, работу найдём любому.
Очень прошу неадекватов не беспокоить, как и скамеров, просто отправитесь в ЧС.
С наркотиками дел не имеем.
Цените своё и наше время.
Для более подробной информации обращайтесь в Телеграмм: @a11inn