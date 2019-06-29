Работа в дружный коллектив с достойной З\П

Отправлено Сегодня, 17:30

Доброго времени суток. Наш скромный коллектив перестал справляться с поставленныймыми нам задачами.

В связи с чем требуются люди для долгосрочного сотрудничества.

Требования:

Знание английского.

Желание обучаться и изучать.

Онлайн от 4 часов в сутки.

Адекватность.

Работа в команде.



Условия:

Работа онлайн.

Работы много, больше работаете,больше зарабатываете

З\П на начальном этапе 200-300$ в день.

Выплаты в конце рабочего дня, либо раз в неделю.

Нужны специалисты в разных сферах, работу найдём любому.

Очень прошу неадекватов не беспокоить, как и скамеров, просто отправитесь в ЧС.



С наркотиками дел не имеем.

Цените своё и наше время.





Для более подробной информации обращайтесь в Телеграмм: @a11inn