BidMag.net | Качественный трафик здесь!

Отправлено Вчера, 13:46

Всем привет!

Я рада представить вам рекламную сеть BidMagnet!

BidMagnet - высокотехнологичная SSP/DSP платформа по монетизации и продаже трафика. Мы обеспечиваем своим партнерам высокий доход, в достатке приводим заинтересованных клиентов, заботимся о каждом партнере, а также:

Мы предлагаем:

Рекламодателям:

Собственную базу вебмастеров;

Возможность выкупа трафика с крупнейших сетей - не надо регистрировать аккаунты и получать апрувы в десятках источников, достаточно просто прийти к нам;

Платформа с гибкой системой таргетинга и трекинга;

Подключение по directlink/XML/openRTB;

Оплата трафика практически любым способом, включая криптовалюты;

Возможность перехода с пред- на постоплату (вплоть до net30);

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Вебмастерам (паблишерам):

Разные модели выплат: fix, revshare

Гибкая система выплат: от net30, до выплат по запросу и предоплат;

Минимальная выплата - $30;

Огромная база прямых рекламодателей и DSP всех размеров и возможностей: 90-95% честный филрейт по подавляющему большинству стран.

Готовы монетизировать: десктоп и мобилу, мейнстрим и адалт, web/app/toolbar.

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А так же: и вебмастерам, и рекламодателям: регулярные акции, плюшки, скидки и бонусы

Поддержка

После связи с нами вам будет выделен личный помощник, который будет

оперативно и качественно решать вопросы, консультировать и помогать.