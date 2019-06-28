BidMag.net | Качественный трафик здесь!

Всем привет!
Я рада представить вам рекламную сеть BidMagnet!
BidMagnet - высокотехнологичная SSP/DSP платформа по монетизации и продаже трафика. Мы обеспечиваем своим партнерам высокий доход, в достатке приводим заинтересованных клиентов, заботимся о каждом партнере, а также:
Мы предлагаем:
Рекламодателям:
- Собственную базу вебмастеров;
- Возможность выкупа трафика с крупнейших сетей - не надо регистрировать аккаунты и получать апрувы в десятках источников, достаточно просто прийти к нам;
- Платформа с гибкой системой таргетинга и трекинга;
- Подключение по directlink/XML/openRTB;
- Оплата трафика практически любым способом, включая криптовалюты;
- Возможность перехода с пред- на постоплату (вплоть до net30);
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Вебмастерам (паблишерам):
- Разные модели выплат: fix, revshare
- Гибкая система выплат: от net30, до выплат по запросу и предоплат;
- Минимальная выплата - $30;
- Огромная база прямых рекламодателей и DSP всех размеров и возможностей: 90-95% честный филрейт по подавляющему большинству стран.
- Готовы монетизировать: десктоп и мобилу, мейнстрим и адалт, web/app/toolbar.
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А так же: и вебмастерам, и рекламодателям: регулярные акции, плюшки, скидки и бонусы
Поддержка
После связи с нами вам будет выделен личный помощник, который будет
оперативно и качественно решать вопросы, консультировать и помогать.