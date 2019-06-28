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BidMag.net | Качественный трафик здесь!

Автор темы MariaBM, Вчера, 13:46

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#1 MariaBM

MariaBM

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Отправлено Вчера, 13:46

Всем привет!

 

Я рада представить вам рекламную сеть BidMagnet!

 

BidMagnet - высокотехнологичная SSP/DSP  платформа по монетизации и продаже трафика. Мы обеспечиваем своим партнерам высокий доход, в достатке приводим заинтересованных клиентов, заботимся о каждом партнере, а также:

 

Мы предлагаем:

 

Рекламодателям:

 

  • Собственную базу вебмастеров;

     

     

  • Возможность выкупа трафика с крупнейших сетей - не надо регистрировать аккаунты и получать апрувы в десятках источников, достаточно просто прийти к нам;

     

     

  • Платформа с гибкой системой таргетинга и трекинга;

     

     

  • Подключение по directlink/XML/openRTB;

     

     

  • Оплата трафика практически любым способом, включая криптовалюты;

     

     

  • Возможность перехода с пред- на постоплату (вплоть до net30);

     

 

Зарегистрироваться как рекламодатель

 

 

Вебмастерам (паблишерам):

 

  • Разные модели выплат: fix, revshare

     

     

  • Гибкая система выплат: от net30, до выплат по запросу и предоплат;

     

     

  • Минимальная выплата - &#36;30;

     

     

  • Огромная база прямых рекламодателей и DSP всех размеров и возможностей: 90-95% честный филрейт по подавляющему большинству стран.

     

     

  • Готовы монетизировать: десктоп и мобилу, мейнстрим и адалт, web/app/toolbar.

     

     

 

Зарегистрироваться как вебмастер

 

 

А так же: и вебмастерам, и рекламодателям: регулярные акции, плюшки, скидки и бонусы :)

 

Поддержка

После связи с нами вам будет выделен личный помощник, который будет

 оперативно и качественно решать вопросы, консультировать и помогать.

 

 


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