Оздоровительные средства Горного Алтая.

Отправлено Сегодня, 06:06

Партнерка по оздоровительным средствам Горного Алтая.

1) Если по вашей партнерской ссылке перейдут на сайт и что-нибудь закажут, то вам начислится 30 % от суммы заказа. Средний заказ на сайте - около 2000 руб.

Файлы кукис хранятся 30 дней, так что если в течении 30 дней после перехода на сайт клиент сделает заказ, то партнеру начислится комиссия.

2) Можно сделать свой индивидуальный партнерский купон на скидку (через менеджера партнерки). Если покупатель введет такой купон при заказе, то ему будет дана скидка 10 % от суммы заказа, а партнеру начислится 20 % от суммы заказа.

Купон очень удобно использовать оффлайн. Можно дать объявление в газету с адресом сайта и купоном на скидку. Можно распространять или расклеивать листовки с адресом сайта и купоном. 10 % - неплохая скидка. Людям нравятся скидки.

Покупатели делают заказ наложенным платежом. После оформления заказа партнеру приходит сообщение, что заказ на рассмотрении. Оплата будет произведена через 5-15 дней (в зависимости от региона доставки). После оплаты партнеру начисляются его деньги.

В партнерке есть второй уровень. Вы можете приглашать рефералов и получать 5 % с их заработка. Ссылку для привлечения партнеров можно узнать у менеджера партнерки, сообщив ему свой refid (партнерский идентификатор).

Выплаты производятся на банковскую карту или на электронные кошельки.

На сайте представлена следующая продукция: травяные чаи, травы (иван-чай, лапчатка, расторопша, зверобой и др.), мумие, каменное масло, огневка, живица, мед, кедровые орехи, масла, мыло из трав, гидролаты. Ознакомиться можно здесь: altaivita.ru

Зарегистрироваться в партнерке можно здесь: markethealth.ru