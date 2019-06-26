Доставка цветов по России и миру.

Отправлено Вчера, 12:57

Партнерка по доставке цветов по России и миру.

Если клиент перейдет по вашей партнерской ссылке и закажет цветы, то вам начислится 10% от суммы заказа. Средняя стоимость заказа - около 2000 руб.

Если число одобренных продаж за текущий месяц превышает 10, партнеру начисляется премия в размере 10% от партнерского вознаграждения за этот месяц.

Вы можете порекомендовать нашу партнерскую программу другим и заработать часть их дохода. Комиссия от суммы продаж партнеров второго уровня (партнеры, которые зарегистрировались в программе по Вашей рекомендательной ссылке) составляет 3%, третьего уровня – 2%, четвертого уровня - 1%.

Выплата комиссий производится через платежные системы Paypal, Webmoney или Яндекс.Деньги. Комиссии выплачиваются по запросу, минимальная сумма выплаты 500 руб.

Файлы cookies хранятся 365 дней. Партнерское вознаграждение выплачивается со всех заказов, оплаченных в течение этого периода.

Зарегистрироваться в партнерке можно здесь: flamingo.ru