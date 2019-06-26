Партнерская программа по спецтехнике.

Отправлено Вчера, 11:37

Партнерская программа по аренде, сдаче, покупке, продаже спецтехники.

Клиенты, которые перейдут по вашей партнерской ссылке, добавят и оплатят объявление на сайте, принесут вам 60% от стоимости объявления.

Одно объявление стоит от 300 до 12000 руб. (зависит от выбранного региона и тарифа).

Партнёрская прибыль:

60% от суммы оплаты за публикацию объявлений,

50% от суммы оплаты за продление объявлений,

40% от суммы пополнения баланса в личном кабинете,

30% от суммы оплаты за подъём объявлений,

20% от заработка привлечённых партнёров,

10 руб. за каждый добавленный заказ в сервис.

100 руб. за каждый заказ, взятый исполнителем в работу.

На сайте представлена следующая спецтехника:

- грузовые перевозки,

- пассажирские перевозки,

- автобетононасосы, автовышки, автокраны, ассенизаторы, бензовозы, бетоновозы, цементовозы, бульдозеры, гидромолоты, грейдеры, грейферы, драглайны, дорожные катки, асфальтоукладчики, манипуляторы, мини-погрузчики, мини-экскаваторы, мусоровозы, бункеровозы, низкорамные тралы, коммунально-дорожные машины, самосвалы, тонары, тракторы, сельхозтехника, фронтальные погрузчики, эвакуаторы, автовозы, экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, ямобуры, сваебои, другая техника,

- запчасти для спецтехники,

- сопутствующие услуги: асфальтирование и благоустройство, вывоз мусора и бытовых отходов, демонтажные работы по сносу, строительные бригады, уборка и вывоз снега, услуги грузчиков,

- аренда строительного оборудования: бетономешалки, бытовки, блок- контейнеры, генераторы, компрессоры, мачтовые подъемники, насосы, мотопомпы, опалубка, башенные краны, сварочные аппараты, строительные люльки, фасадные леса и вышки тура, электростанции, подстанции,

- продажа строительных материалов: арматура, металлопрокат, бетон, ЖБИ, вода, грунт, керамзит, кирпич, пеноблоки, песок, пиломатериалы, торф, чернозем, цемент, щебень, гравий.

Зарегистрироваться в партнерке можно здесь: https://perevozka24.ru

Сообщение отредактировал +++++Максим+++++: Вчера, 11:42