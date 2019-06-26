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Партнерская программа по спецтехнике.

Автор темы +++++Максим+++++, Вчера, 11:37
спецтехника тракторы бетономешалки грузовые перевозки пассажирские перевозки

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#1 +++++Максим+++++

+++++Максим+++++

    Ученик

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Обычный
  • Страна, Город:
    Россия, Сибай
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 11:37

Партнерская программа по аренде, сдаче, покупке, продаже спецтехники.

 

    Клиенты, которые перейдут по вашей партнерской ссылке, добавят и оплатят объявление на сайте, принесут вам 60% от стоимости объявления. 

    Одно объявление стоит от 300 до 12000 руб. (зависит от выбранного региона и тарифа).

 

    Партнёрская прибыль:

60% от суммы оплаты за публикацию объявлений,

50% от суммы оплаты за продление объявлений,

40% от суммы пополнения баланса в личном кабинете,

30% от суммы оплаты за подъём объявлений,

20% от заработка привлечённых партнёров,

10 руб. за каждый добавленный заказ в сервис.

100 руб. за каждый заказ, взятый исполнителем в работу.

 
    На сайте представлена следующая спецтехника:
- грузовые перевозки,
- пассажирские перевозки,
- автобетононасосы, автовышки, автокраны, ассенизаторы, бензовозы, бетоновозы, цементовозы, бульдозеры, гидромолоты, грейдеры, грейферы, драглайны, дорожные катки, асфальтоукладчики, манипуляторы, мини-погрузчики, мини-экскаваторы, мусоровозы, бункеровозы, низкорамные тралы, коммунально-дорожные машины, самосвалы, тонары, тракторы, сельхозтехника, фронтальные погрузчики, эвакуаторы, автовозы, экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, ямобуры, сваебои, другая техника,
- запчасти для спецтехники,
- сопутствующие услуги: асфальтирование и благоустройство, вывоз мусора и бытовых отходов, демонтажные работы по сносу, строительные бригады, уборка и вывоз снега, услуги грузчиков,
- аренда строительного оборудования: бетономешалки, бытовки, блок- контейнеры, генераторы, компрессоры, мачтовые подъемники, насосы, мотопомпы, опалубка, башенные краны, сварочные аппараты, строительные люльки, фасадные леса и вышки тура, электростанции, подстанции,
- продажа строительных материалов: арматура, металлопрокат, бетон, ЖБИ, вода, грунт, керамзит, кирпич, пеноблоки, песок, пиломатериалы, торф, чернозем, цемент, щебень, гравий.
 
Зарегистрироваться в партнерке можно здесь: https://perevozka24.ru

Сообщение отредактировал +++++Максим+++++: Вчера, 11:42

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