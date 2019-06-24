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Видео партнерка - adprofits.ru

Автор темы AdProfits, Сегодня, 16:52

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#1 AdProfits

AdProfits

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 16:52

Представляем наш новый проект - партнерская сеть видеорекламы:
adprofits.ru

• Наша компания работает на рынке трафика более 10 лет.
• Мы имеем прямые договоры с рекламодателями, в связи с чем, в системе стабильно высокий выкуп рекламы. 
• Работа видео партнерки строится по принципу CPM (оплата за каждый показ рекламы).
• Стоимость за 1000 показов рекламы (гео РФ) до 100 руб. 
• Выплаты производятся еженедельно, вариантов вывода средств несколько: WebMoney, Яндекс Деньги, Киви.
• По умолчанию выплаты производятся на WebMoney. 
• Форматы рекламы, которые мы предлагаем вебмастерам: VAST, Preroll, Content-roll, Float-roll. 
• С примерами работы каждого формата Вы можете ознакомиться на главной странице нашего сайта. 
• В систему принимаются сайты, с посещаемостью от 1000 уникальных посетителей в сутки;
• Реферальная система - 3% от заработка привлеченных вебмастеров;
• Минимальная сумма выплаты - 500 рублей.

Остались вопросы ?

Skype: traftv
Telegram: @traftv
ICQ: 2922690
support@adprofits.ru

8355040.png WebMoney аттестат продавца, BL 500+

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Биржа трафика www.traf.tv
SMM сервис: www.smm.sale

 


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