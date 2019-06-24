Видео партнерка - adprofits.ru

Отправлено Сегодня, 16:52

Представляем наш новый проект - партнерская сеть видеорекламы:

adprofits.ru



• Наша компания работает на рынке трафика более 10 лет.

• Мы имеем прямые договоры с рекламодателями, в связи с чем, в системе стабильно высокий выкуп рекламы.

• Работа видео партнерки строится по принципу CPM (оплата за каждый показ рекламы).

• Стоимость за 1000 показов рекламы (гео РФ) до 100 руб.

• Выплаты производятся еженедельно, вариантов вывода средств несколько: WebMoney, Яндекс Деньги, Киви.

• По умолчанию выплаты производятся на WebMoney.

• Форматы рекламы, которые мы предлагаем вебмастерам: VAST, Preroll, Content-roll, Float-roll.

• С примерами работы каждого формата Вы можете ознакомиться на главной странице нашего сайта.

• В систему принимаются сайты, с посещаемостью от 1000 уникальных посетителей в сутки;

• Реферальная система - 3% от заработка привлеченных вебмастеров;

• Минимальная сумма выплаты - 500 рублей.



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Skype: traftv

Telegram: @traftv

ICQ: 2922690

support@adprofits.ru



WebMoney аттестат продавца, BL 500+



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Биржа трафика www.traf.tv

SMM сервис: www.smm.sale