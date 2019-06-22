Krutitut.Ru накрутка подписчики лайки просмотры vk telegram instagram

Подписчики-Лайки-Дизлайки-Просмотры и многое другое вы можете заказать на моем новом сервисе.
О сервисе: Тут собранны только лучшие виды накруток , постоянным пользователям после 100-го заказа скидки.
Сервис новый жду ваших отзывов , буду прислушиваться к вам и исправлять возможные косяки.
INSTAGRAM:
- Подписчики (от 50 руб за 1000 шт)
- Лайки (от 9 руб за 1000 шт)
- Просмотры от (1 руб за 1000 шт)
- Комментарии (от 77 руб за 1000 шт)
- Разное (Смотрите на сайте в разделе разное)
YouTube:
- Подписчики ( 1000 руб за 1000 шт)
- Поделиться( 149 руб за 1000 шт)
- Лайки ( 998 руб за 1000 шт)
- Просмотры (от 110 руб за 1000 шт)
VK::
- Подписчики (от 249 руб за 1000 шт)
- Лайки (от 99 руб за 1000)
- Просмотры (от 56 руб за 1000 шт)
Telegram:
- Подписчики на канал (от 285 руб за 1000 шт)
- Подписки в группу (от 250 руб за 1000 шт)
- Просмотры (от 75 руб за 1000 шт)
Другие соц. сети:
-TWITCH
-Одноклассники
-Tik-Tok
-Shazam
-SoundCloud
-Periscope
-Shazam
При регистрации 15 РУБЛЕЙ на баланс для теста услуг*
Ждем ваших сообщений в нашей теме , всем приятных заказов
*ТОЛЬКО НАПИСАВШИМ ПО КОНТАКТАМ С САЙТА