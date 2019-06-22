Krutitut.Ru накрутка подписчики лайки просмотры vk telegram instagram

Отправлено Сегодня, 18:51

Подписчики-Лайки-Дизлайки-Просмотры и многое другое вы можете заказать на моем новом сервисе.



О сервисе: Тут собранны только лучшие виды накруток , постоянным пользователям после 100-го заказа скидки.

Сервис новый жду ваших отзывов , буду прислушиваться к вам и исправлять возможные косяки.







INSTAGRAM:

- Подписчики (от 50 руб за 1000 шт)

- Лайки (от 9 руб за 1000 шт)

- Просмотры от (1 руб за 1000 шт)

- Комментарии (от 77 руб за 1000 шт)

- Разное (Смотрите на сайте в разделе разное)



YouTube:

- Подписчики ( 1000 руб за 1000 шт)

- Поделиться( 149 руб за 1000 шт)

- Лайки ( 998 руб за 1000 шт)

- Просмотры (от 110 руб за 1000 шт)

VK::

- Подписчики (от 249 руб за 1000 шт)

- Лайки (от 99 руб за 1000)

- Просмотры (от 56 руб за 1000 шт)

Telegram:

- Подписчики на канал (от 285 руб за 1000 шт)

- Подписки в группу (от 250 руб за 1000 шт)

- Просмотры (от 75 руб за 1000 шт)

Другие соц. сети:

- TWITTER

-TWITCH

-Одноклассники

-Tik-Tok

-Shazam

-SoundCloud

-Periscope

-Shazam



http://KRUTITUT.RU

При регистрации 15 РУБЛЕЙ на баланс для теста услуг*

Ждем ваших сообщений в нашей теме , всем приятных заказов



*ТОЛЬКО НАПИСАВШИМ ПО КОНТАКТАМ С САЙТА