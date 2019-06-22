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Krutitut.Ru накрутка подписчики лайки просмотры vk telegram instagram

Автор темы krutitut, Сегодня, 18:51

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#1 krutitut

krutitut

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 18:51

Подписчики-Лайки-Дизлайки-Просмотры и многое другое вы можете заказать на моем новом сервисе.

О сервисе: Тут собранны только лучшие виды накруток , постоянным пользователям после 100-го заказа скидки.
Сервис новый жду ваших отзывов , буду прислушиваться к вам и исправлять возможные косяки.



 INSTAGRAM:

- Подписчики (от 50 руб за 1000 шт)

- Лайки (от 9 руб за 1000 шт)

- Просмотры от (1 руб за 1000 шт)

- Комментарии (от 77 руб за 1000 шт)

- Разное (Смотрите на сайте в разделе разное)
 

YouTube:
- Подписчики ( 1000 руб за 1000 шт)

- Поделиться( 149 руб  за 1000 шт)

- Лайки ( 998 руб за 1000 шт)

- Просмотры (от 110 руб за 1000 шт)

 

 VK::

- Подписчики (от 249 руб за 1000 шт)

- Лайки (от 99 руб за 1000)

- Просмотры (от 56 руб за 1000 шт)

 

 Telegram:

- Подписчики на канал (от 285 руб за 1000 шт)

- Подписки в группу (от 250 руб за 1000 шт)

- Просмотры  (от 75 руб за 1000 шт)

 Другие соц. сети:

- TWITTER

-TWITCH

-Одноклассники

-Tik-Tok

-Shazam
-SoundCloud
-Periscope
-Shazam
 

http://KRUTITUT.RU 

При регистрации  15 РУБЛЕЙ  на баланс для теста услуг*

 Ждем ваших сообщений в нашей теме , всем приятных заказов :)
 

*ТОЛЬКО НАПИСАВШИМ ПО КОНТАКТАМ С САЙТА

 

 

 


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