Партнерская программа AMarkets

Отправлено Сегодня, 12:12

Уважаемые гости форума!

Сегодня партнерские программы в индустрии онлайн трейдинга представляют собой одну из самых прибыльных и интересных возможностей для заработка в интернете. Возможность привлекать клиентов, используя при этом минимум материальных ресурсов и тратя на работу всего несколько часов в день – это один из немногих полноценных способов получения пассивного дохода онлайн!

AMarkets предлагает воспользоваться этой уникальной возможностью каждому, кто когда-либо занимался, занимается или только хочет начать постигать сферу онлайн- и оффлайн- продвижения.

Наша компания предлагает следующие варианты сотрудничества:

- Веб-мастер СPL+CPA (Регистрация+депозит) – разовые выплаты за регистрацию (как правило, подтвержденную компанией во избежание мошенничества со стороны недобросовестных партнеров) и дополнительная выплата за пополненный привлечённым клиентом аккаунт.

Данный вид модели сотрудничества в большей степени подходит владельцам сайтов и веб-мастерам, которые умеют эффективно работать с трафиком, а также хотят получать за это четко прогнозируемый и прозрачный доход, что позволяет планировать бюджет на рекламные кампании.

- Агент Revenue Share (Разделение доходов) – данная модель партнерской программы является классической для брокерских компаний, которые предоставляют доступ к торговле и инвестированию на финансовых рынках. Она предполагает выплаты с торгового оборота привлеченных клиентов, в результате которого брокер взимает комиссию за каждую совершенную сделку. Часть этой комиссии направляется партнеру, что является стабильным доходом на протяжении всего срока торговли клиентов.

Мы предоставляем одни из лучших условий работы по партнёрской программе в индустрии. За 11 лет нам удалось развить обширную партнерскую сеть по всему миру, насчитывающую более 3000 партнеров, которые суммарно привлекли 200 000 активных трейдеров и инвесторов в AMarkets, а общая сумма выплаченного партнерского вознаграждения уже составила $15 000 000!