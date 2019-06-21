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COCA-COLA - ЛУЧШИЙ магазин аккаунтов ВКонтакте. Купон INFO-FORUM

Автор темы Coca Cola, Сегодня, 08:06

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#1 Coca Cola

Coca Cola

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Отправлено Сегодня, 08:06

Всем доброго времени суток! ЛУЧШИЙ Магазин Coca-Cola.deer.is предоставляет вам возможность приобрести аккаунты ВКонтакте разных критериев!

 

Для всех пользователей форума INFO-FORUM добавлен купон в магазине на скидку в 10% ! Срок годности купона - 50 покупок !

[SPOILER="КУПОН ЗДЕСЬ"][URL unfurl="true"]https://t.me/cocacoladeernews[/URL][/SPOILER]

 

Отличие нашего магазина, от 99.99% других:

1. BCE возрастные аккаунты проверяются В-Р-У-Ч-Н-У-Ю.

2. Вам не нужно играть в рулетку и вы всегда получите замену на 100% купленного вами товара в случае невалидности, либо других проблем с товаром.

3.  В дневное время ваше сообщение не останется без ответа более чем на 10 минут.  Для нас вы в первую очередь человек, а потом уже покупатель.

 

 

Отправлять свои предложения и идеи по контактам указанным ниже.

 

Контакты:

 

Работа | Сотрудничество - TELEGRAM

Поддержка   - TELEGRAM

Магазин - Coca-Cola.deer.is

Телеграмм канал о пополнениях магазина - CLICK

 

Информация для неавторизованных:

Магазин - coca-cola.deer.is

 

 

 

Поставщики - пишите по контактам.

 


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