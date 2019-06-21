COCA-COLA - ЛУЧШИЙ магазин аккаунтов ВКонтакте. Купон INFO-FORUM

Отправлено Сегодня, 08:06

Всем доброго времени суток! ЛУЧШИЙ Магазин Coca-Cola.deer.is предоставляет вам возможность приобрести аккаунты ВКонтакте разных критериев!

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Отличие нашего магазина, от 99.99% других:

1. BCE возрастные аккаунты проверяются В-Р-У-Ч-Н-У-Ю.

2. Вам не нужно играть в рулетку и вы всегда получите замену на 100% купленного вами товара в случае невалидности, либо других проблем с товаром.

3. В дневное время ваше сообщение не останется без ответа более чем на 10 минут. Для нас вы в первую очередь человек, а потом уже покупатель.

Отправлять свои предложения и идеи по контактам указанным ниже.

Контакты:

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Магазин - Coca-Cola.deer.is

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Магазин - coca-cola.deer.is

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