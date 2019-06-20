Обучение кардингу

Отправлено Сегодня, 12:56

бучение кардингу для новичков.

Данный курс занятий представляет собой полную, сформированную и разложенную по полочкам информацию, которую я приобрел за 7 лет своей деятельности в данном направлении.

Что входит в сам курс:

1. Основы кардинга.

Это вступительная часть, нацеленая на пользователя с низшим уровнем знаний. В этом пункте разбираются такие моменты как история возникновения кардинга, его цель, понятия и основные термины.

2. Изучение видов материала.

На этом этапе детально изучается материал для работы. Все возможные элементы, от бональной СС до банковских аккаунтов.

3. Безопасность.

Научимся настраивать свою машину так, что ни один "маньяк" не сможет добраться до нас. Изучим необходимый софт, сервисы.

4. Добыча материала.

Научимся добывать материал для работы. Научимся работать с вспомогательным софтом. Изучим все способы от фишинга до поднятия собственного ботнета.

5. Enroll. Изучим способы создания Enroll Cards.

6. Поиск шопов.

7. Шиппинг. Научимся с помощью CC/PayPal/BA приобретать себе вещи. От туалетной бумаги до зимней шубы и зимней резины на свой пепелац.

9. Отмыв добытых средств, а так же способы их обумаживания.

Что ждет Вас после прохождения данного курса:

1. Поддержка в течении года по любым вопросам связанными с обучением.

2. Опытная, дружелюбная, огромная команда (джаббер конференция со всеми участниками команды).

3. Работа. Постоянная работа, Вы никогда не будете сидеть сложа руки.

4. Полная автономия. Вы никогда больше не будете зависеть от кого либо. Ни от селлеров, ни от сервисов.

Цена:

30 000 - полный курс.

Возможно раздельное обучение по направлениям. Соответственно и оплата частями.

Обращаться в Telegram: @skillbase