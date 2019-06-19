Продам свой активный инстаграм под бизнес или рекламу

Отправлено Вчера, 19:51

Добрый день!

Возможно кому то будет интересно мое предложение под переделку под магазин или другой бизнес или рекламу ваших услуг.

Продаю группу в Инстаграме. Тематика страницы кино В гивах не был, лайки не крутил, подписчиков не крутил. Покупал рекламу у Инстаграма и блогеров. У Акаунта охват весь органический. Можно переделать по любой бизнес, подписчики платежеспособные, 80 процентов женская от 16 до 45 лет, Россия. Родная почта ,плюс письмо присутствует, название не менялось с самого начала, посты некоторые набирали до 1000000 просмотров. Продажа в виду того, что на Инстаграм нет времени.

Цена 15000 рублей для связи можно писать в Директ или в Скайп live:sovim_3

Сам инстаграм @serialsteam

Продажа только через гаранта или по предоплате.