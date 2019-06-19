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Продажа Электронных Подарочных Сертификатов (E-gift card) Перекресто

Автор темы jacktonn, Вчера, 14:48

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#1 jacktonn

jacktonn

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Отправлено Вчера, 14:48

 
Электронный Подарочный сертификат (E-Gift Card)  по цене 50% от номинала,это идеальный подарок для любого случая.Оригинальный способ поздравить дорогого человека с праздником, передать теплые слова и пожелания.Благодаря Электронному Подарочному сертификату ты можешь выбрать и купить себе любой товар . Твои мечты мгновенно исполняются.
 
Частичное использование электронного Электронного Подарочного сертификата невозможно: если сумма заказа меньше номинала сертификата, остаток средств не возвращается и не возмещается.
 
 
Обновление товаров происходит ежедневно! Иногда даже несколько раз.
 
При получении некачественного товара, мы сделаем замену или вернем деньги!
 
 
 
На нашем канале вы можете получить 10% скидку на весь ассортимент :
 
Канал Telegram: @egcardss
 
 
Приобрести Электронный Подарочный сертификат вы можете на сайте или в Telegram Bot:
 
 
Магазин 24/7 Telegram_Bot: @egcards_bot
 
 
Если вам попался некачественный товар или же вы хотите проконсультироваться по использованию Электронных Подарочных сертификатов (E-gift card):
                                                                            
Telegram: @egcards
 
 
 

 


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