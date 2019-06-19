SEO продвижение Вашего сайта

Отправлено Сегодня, 08:14

ВЫВЕДУ ВАШ ПРОЕКТ WWW.ПРОЕКТ.РУ в ТОП-3 Яндекса и Гугла

В ТОП-3 из ТОП-10 за 1 месяц

В ТОП-10 из ТОП-50 за 3 месяца

Новый проект или под фильтром в ТОП-10 от 5 месяцев

МОИ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ - Проверьте сами - запросы и позиции в TOPVISOR на сегодня. Каждый проект имеет в подвале «копирайт» моей команды - rodzeta.ru.

http://s-p-teh.ru/ Сверлильные станки на магните (Москва, Санкт-Петербург)

ТОП-3 – 90% запросов (143 / 160),

ТОП-10 – 95% запросов (155 / 160)

Видимость: 99%

Текущие позиции в TopVisor.com: https://tpv.sr/uh7CNB-N5/

http://www.mobiprof.ru/ Производитель кровельных станков и оборудования (Москва)

ТОП-3 – 88% запросов (157 / 178)

ТОП-10 – 97% запросов (172 / 178)

Видимость: 75%

Текущие позиции в TopVisor.com: https://tpv.sr/uh7CNE-aI/

По отклику на заявку высылаю подробные отчёты из Яндекс.Метрики этих и ещё 3 проектов



ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЦЕНЫ

за продвижение одного направления услуг или товарной категории

ОТ 9000 руб./мес. - ТОП-10 по городам регионам РФ

ОТ 14000 руб./мес. - ТОП-10 по городам «миллионникам» РФ

ОТ 23000 руб./мес. - ТОП-10 Москва, Санкт-Петербург и Россия



КОМПЛЕКС РАБОТ, СРОКИ и ТОЧНЫЕ ЦЕНЫ ВСЕГДА рассчитываю индивидуально для каждого проекта . Они сильно зависят от целей и задач продвижения, количества товарных категорий и услуг к продвижению, целевого региона продвижения, уровня бизнес конкуренции, типа сайта и его технической готовности, наложенных фильтров поисковыми системами и много другого.

Для точного расчёта необходимо подробно обсудить ваши цели и состояние сайта, после чего:

я БЕСПЛАТНО проведу подробный аудит поисковой оптимизации,

подготовлю подробный план работ,

предложу подходящую схему расчётов (безнал. платежи, сроки и т.д.)

вышлю пример детального отчёта

подробные отчёты моих успешных действующих проектов с данными из метрики

Оставьте ваши контакты или жду вашего обращения любым удобным способом:

8 (925) 820-40-01 (Телеграм, Вацап, Вайбер) Skype: skvarrr skv@rodzeta.ru

Зачем стремиться в ТОП-3 ?

В 3 раза больше трафика по сравнению с ТОП-10

С органики всегда «горячий» трафик - конверсия увеличивается до 2-х раз.

Можно отключить спец. размещение в Директе и хорошо сэкономить.

Если «держать» ТОП-3 – конкуренты из ТОП-10 точно не догонят, ваш проект по объёму и качеству работ всегда будет на порядок лучше.

Продвигаю коммерческие проекты по ВЧ и НЧ стратегиям более 10 лет:

только «белые» методы SEO: уникальный оптимизированный контент, трастовые доноры, грамотная перелинковка

Все необходимые работы «под ключ» в рамках бюджета, есть проверенные фрилансеры.

Соблюдаю политику «открытого» бюджета: детализированная смета, в каждом отчёте полный список работ.

ТОП-3 доступен только при качественном сайте, поэтому в комплекс работ входит: оптимизация юзабилити, скорости работы сайта, качества контента

Широкий подход к внешним факторам: трастовые ссылки и статьи, крауд-сигналы, соц-сигналы, качественный трафик с информационных материалов.

В работе над проектами мне важны не только высокие позиции и увеличение трафика, но и соблюдение маркетинговой стратегии компании и реальная конверсия в заявки. Моя цель – долгосрочное и успешное сотрудничество! Жду вашего отклика 8 (925) 820-40-01 (Телеграм, Вацап, Вайбер) Skype: skvarrr skv@rodzeta.ru