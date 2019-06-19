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SEO продвижение Вашего сайта

Автор темы rdztfl, Сегодня, 08:14

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#1 rdztfl

rdztfl

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Отправлено Сегодня, 08:14

ВЫВЕДУ ВАШ ПРОЕКТ WWW.ПРОЕКТ.РУ в ТОП-3 Яндекса и Гугла

  • В ТОП-3 из ТОП-10 за 1 месяц
  • В ТОП-10 из ТОП-50 за 3 месяца
  • Новый проект или под фильтром в ТОП-10 от 5 месяцев

МОИ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ  - Проверьте сами - запросы и позиции в TOPVISOR на сегодня. Каждый проект имеет в подвале «копирайт» моей команды - rodzeta.ru.

 http://s-p-teh.ru/    Сверлильные станки на магните    (Москва, Санкт-Петербург)

ТОП-3   – 90% запросов (143 / 160),

ТОП-10 – 95% запросов (155 / 160)
Видимость:   99%
Текущие позиции в TopVisor.com:  https://tpv.sr/uh7CNB-N5/

 

http://www.mobiprof.ru/  Производитель кровельных станков и оборудования (Москва)
ТОП-3   –  88% запросов (157 / 178)
ТОП-10 – 97% запросов (172 / 178)

Видимость:   75%
Текущие позиции в TopVisor.com:  https://tpv.sr/uh7CNE-aI/

 

По отклику на заявку высылаю подробные отчёты из Яндекс.Метрики этих и ещё 3 проектов

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЦЕНЫ
за продвижение одного направления услуг или товарной категории

ОТ 9000 руб./мес.   - ТОП-10  по городам регионам РФ
ОТ 14000 руб./мес. - ТОП-10 по городам «миллионникам» РФ
ОТ 23000 руб./мес. - ТОП-10 Москва, Санкт-Петербург и Россия

КОМПЛЕКС РАБОТ, СРОКИ и ТОЧНЫЕ ЦЕНЫ ВСЕГДА рассчитываю индивидуально для каждого проекта. Они сильно зависят от целей и задач продвижения, количества товарных категорий и услуг к продвижению, целевого региона продвижения, уровня бизнес конкуренции, типа сайта и его технической готовности, наложенных фильтров поисковыми системами и много другого.   

 

Для точного расчёта необходимо подробно обсудить ваши цели и состояние сайта, после чего:

  • я БЕСПЛАТНО проведу подробный аудит поисковой оптимизации,
  • подготовлю подробный план работ,
  • предложу подходящую схему расчётов (безнал. платежи, сроки и т.д.)
  • вышлю пример детального отчёта
  • подробные отчёты моих успешных действующих проектов с данными из метрики

Оставьте ваши контакты или жду вашего обращения любым удобным способом:

8 (925) 820-40-01 (Телеграм, Вацап, Вайбер)  Skype: skvarrr   skv@rodzeta.ru

 

Зачем стремиться в ТОП-3 ?

  • В 3 раза больше трафика по сравнению с ТОП-10
  • С органики всегда «горячий» трафик - конверсия увеличивается до 2-х раз.
  • Можно отключить спец. размещение в Директе и хорошо сэкономить.
  • Если «держать» ТОП-3 – конкуренты из ТОП-10 точно не догонят, ваш проект по объёму и качеству работ всегда будет на порядок лучше.

Продвигаю коммерческие проекты по ВЧ и НЧ стратегиям более 10 лет:

  • только «белые» методы SEO: уникальный оптимизированный контент, трастовые доноры, грамотная перелинковка
  • Все необходимые работы «под ключ» в рамках бюджета, есть проверенные фрилансеры.
  • Соблюдаю политику «открытого» бюджета: детализированная смета, в каждом отчёте полный список работ.
  • ТОП-3 доступен только при качественном сайте, поэтому в комплекс работ входит: оптимизация юзабилити, скорости работы сайта, качества контента
  • Широкий подход к  внешним факторам: трастовые ссылки и статьи, крауд-сигналы, соц-сигналы, качественный трафик с информационных материалов.

В работе над проектами мне важны не только высокие позиции и увеличение трафика, но и соблюдение маркетинговой стратегии компании и реальная конверсия в заявки. Моя цель – долгосрочное и успешное сотрудничество!  Жду вашего отклика  8 (925) 820-40-01 (Телеграм, Вацап, Вайбер)  Skype: skvarrr   skv@rodzeta.ru

 

 

 

 


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