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Продвижение вашего дела баннерная бэкраунд реклама

Автор темы pour, Сегодня, 05:43

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#1 pour

pour

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 05:43

Всем доброго времени суток! Хочу вам рассказать об одной рекламной сети. 
MA Solution - Это эффективная и удобная система онлайн покупки и продажи целевого трафика в интернете. https://my-ad.ru
Размещая онлайн рекламу вы получаете доступ к обширному выбору площадок для размещения рекламы, простым и удобным настройкам рекламных компаний, полной и открытой статистике. 
В основном имеются три вида рекламы : 
Контекстная реклама - показывается в соответствии с содержанием, контекстом интернет-страницы. 
Баннерная реклама - графическое изображение, предназначенное для рекламы какого-либо продукта или услуги. 
Бэкраунд реклама - изображение, предназначенное для рекламы, которое находится с бокам и на заднем фоне сайта. 
С MA Solution поисковое продвижение превратится в понятный даже для владельца бизнеса процесс, который можно контролировать на любом этапе. Для SEO-специалистов использование MA Solution позволяет экономить время и деньги.

 


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