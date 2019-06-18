Продвижение вашего дела баннерная бэкраунд реклама

Отправлено Сегодня, 05:43

Всем доброго времени суток! Хочу вам рассказать об одной рекламной сети.

MA Solution - Это эффективная и удобная система онлайн покупки и продажи целевого трафика в интернете. https://my-ad.ru

Размещая онлайн рекламу вы получаете доступ к обширному выбору площадок для размещения рекламы, простым и удобным настройкам рекламных компаний, полной и открытой статистике.

В основном имеются три вида рекламы :

Контекстная реклама - показывается в соответствии с содержанием, контекстом интернет-страницы.

Баннерная реклама - графическое изображение, предназначенное для рекламы какого-либо продукта или услуги.

Бэкраунд реклама - изображение, предназначенное для рекламы, которое находится с бокам и на заднем фоне сайта.

С MA Solution поисковое продвижение превратится в понятный даже для владельца бизнеса процесс, который можно контролировать на любом этапе. Для SEO-специалистов использование MA Solution позволяет экономить время и деньги.