Продажа e-Gift Card (подарочных карт). iTunes, Amazon, Aliexpress, Ste

Отправлено Вчера, 12:40

Гифты - это подарочные сертификаты с фиксированным балансом от различных магазинов. Они существуют двух видов, физические и электронные. Физические приобретаются в розничных магазинах и там же отовариваются, электронные можно приобрести непосредственно в интернет-магазине и с помощью них совершать покупки. Я занимаюсь исключительно продажей e-гифтов (электронных сертификатов)! После приобретения подарочного сертификата у меня, вы можете купить себе любой товар в каком-нибудь интернет-магазине, стоимость покупки не может превышать фиксированный баланс.

Могу сделать гифты практически любого магазина, который может принимать в качестве оплаты - оплату e-гифтами!

Цены значительно ниже, чем у других поставщиков! Также заинтересован в длительном сотрудничестве с постоянными скупщиками! Продажа только в одни руки, замену делаю в течении двух дней (как правило несколько минут).

В наличии имеются различные номиналы - перед покупкой уточняйте!

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