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Продажа e-Gift Card (подарочных карт). iTunes, Amazon, Aliexpress, Ste

Автор темы GIFTHA, Вчера, 12:40

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#1 GIFTHA

GIFTHA

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Обычный

Отправлено Вчера, 12:40

 
Гифты - это подарочные сертификаты с фиксированным балансом от различных магазинов. Они существуют двух видов, физические и электронные. Физические приобретаются в розничных магазинах и там же отовариваются, электронные можно приобрести непосредственно в интернет-магазине и с помощью них совершать покупки. Я занимаюсь исключительно продажей e-гифтов (электронных сертификатов)! После приобретения подарочного сертификата у меня, вы можете купить себе любой товар в каком-нибудь интернет-магазине, стоимость покупки не может превышать фиксированный баланс.
 
Могу сделать гифты практически любого магазина, который может принимать в качестве оплаты - оплату e-гифтами!
 
Цены значительно ниже, чем у других поставщиков! Также заинтересован в длительном сотрудничестве с постоянными скупщиками! Продажа только в одни руки, замену делаю в течении двух дней (как правило несколько минут). 
 
В наличии имеются различные номиналы - перед покупкой уточняйте!
 
 
 
 
 
 
Консультация: @egcards
 
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Канал Telegram: @egcardss
 
 

 


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