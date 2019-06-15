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Бизнесмен Малышева назвала кретинами детей Блёданс аплодирует

Автор темы klimusik, Вчера, 12:06

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#1 klimusik

klimusik

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Отправлено Вчера, 12:06

Бизнесмен Малышева, миллиардер, назвала детей кретина,почему Блёданс известная как критик всего что касается этой темы поддержала Малышеву все очень просто смотрите видео.

https://www.youtube....-5lri_dnVg&t=1s

 


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