Бизнесмен Малышева назвала кретинами детей Блёданс аплодирует

Бизнесмен Малышева, миллиардер, назвала детей кретина,почему Блёданс известная как критик всего что касается этой темы поддержала Малышеву все очень просто смотрите видео.
https://www.youtube....-5lri_dnVg&t=1s
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Отправлено Вчера, 12:06
Бизнесмен Малышева, миллиардер, назвала детей кретина,почему Блёданс известная как критик всего что касается этой темы поддержала Малышеву все очень просто смотрите видео.
https://www.youtube....-5lri_dnVg&t=1s
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