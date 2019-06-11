Партнерка OTTclub зарабатывай 20% от привлеченных клиентов

Отправлено Сегодня, 12:51

Здравствуйте! Вас приветствует ottclub.cc



Мы предлагаем Вам заработать на нашей партнерской программе 20% от пополнений каждого привлеченного Вами клиента, на каждом его пополнении на постоянной основе.



Мы предоставляем доступ к просмотру онлайн телевидения для русскоязычного населения планеты в любой точке мира.



Выплаты производим на WM Visa Mastercard



Все Ваши привлеченные клиенты будут отображаться у Вас и Вы будите видеть все доходы от них.



Что нужно что бы начать зарабатывать?

1) Зарегистрироваться на сайте ottclub.cc

2) В личном кабинете войти в раздел "Партнерская программа"

3) Взять свою ссылку

4) Заниматься ее размещением и рекламой

5) Получать $$$



По всем интересующим вопросам обращайтесь в телеграмм

@PartnerOTT

Сообщение отредактировал PartnerOTT: Сегодня, 12:52