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Партнерка OTTclub зарабатывай 20% от привлеченных клиентов

Автор темы PartnerOTT, Сегодня, 12:51

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#1 PartnerOTT

PartnerOTT

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 12:51

Здравствуйте! Вас приветствует ottclub.cc

Мы предлагаем Вам заработать на нашей партнерской программе 20% от пополнений каждого привлеченного Вами клиента, на каждом его пополнении на постоянной основе.

Мы предоставляем доступ к просмотру онлайн телевидения для русскоязычного населения планеты в любой точке мира.

Выплаты производим на WM Visa Mastercard

Все Ваши привлеченные клиенты будут отображаться у Вас и Вы будите видеть все доходы от них.

Что нужно что бы начать зарабатывать?
1) Зарегистрироваться на сайте ottclub.cc
2) В личном кабинете войти в раздел "Партнерская программа"
3) Взять свою ссылку
4) Заниматься ее размещением и рекламой
5) Получать $$$

По всем интересующим вопросам обращайтесь в телеграмм 
@PartnerOTT

 


Сообщение отредактировал PartnerOTT: Сегодня, 12:52

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