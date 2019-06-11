Партнерка OTTclub зарабатывай 20% от привлеченных клиентов

Здравствуйте! Вас приветствует ottclub.cc
Мы предлагаем Вам заработать на нашей партнерской программе 20% от пополнений каждого привлеченного Вами клиента, на каждом его пополнении на постоянной основе.
Мы предоставляем доступ к просмотру онлайн телевидения для русскоязычного населения планеты в любой точке мира.
Выплаты производим на WM Visa Mastercard
Все Ваши привлеченные клиенты будут отображаться у Вас и Вы будите видеть все доходы от них.
Что нужно что бы начать зарабатывать?
1) Зарегистрироваться на сайте ottclub.cc
2) В личном кабинете войти в раздел "Партнерская программа"
3) Взять свою ссылку
4) Заниматься ее размещением и рекламой
5) Получать $$$
По всем интересующим вопросам обращайтесь в телеграмм
@PartnerOTT
Сообщение отредактировал PartnerOTT: Сегодня, 12:52