ReactBot - Софт ВК/Instagram: Автоответчик, Первонах, Просмотр историй

ReactBot - это Ваш незаменимый помощник в продвижении и рекламе социальных сетях: ВКонтакте, Instagram.
Автоответчик, "первонах", просмотр историй, поддержка онлайн и многое другое!
Поддерживаемые сервисы:
- ВКонтакте
Поддерживаемые режимы работы:
- [ВКонтакте] Поддержка аккаунта в сети.
- [ВКонтакте] Автоответчик на личные сообщения.
- [ВКонтакте] Автоответчик на сообщения на стене ("Первонах").
- [ВКонтакте] Перенаправление входящих личных сообщений на "мастер-аккаунт".
- [ВКонтакте] Авто-удаление сообщений.
- [Instagram] Автоответчик на личные сообщения (в Direct).
- [Instagram] Авто-просмотр историй (по тегам/локациям/пользователям).
Основные возможности:
- Многопрофильность/многопоточность (до 1000 потоков).
- Работа через прокси.
- Подробный лог и статистика.
- Установка нескольких задач на аккаунт.
- Гибкая настройка словаря для автоответчика с разделением по полу отправителя и получателя (сравнение: чёткое, по словам, по регулярному выражению, по номеру входящего/исходящего сообщения).
Стоимость лицензий
- Бесплатная: 0$
- Стандартная: 7$
Цены указаны на момент написания поста, всегда актуальные цены смотрите на сайте.
Подписка на месяц (оплачивается через месяц после покупки)
- Стандартная: 7$
Подписка даёт гарантию того что вы не останетесь без обновлений, так как Мы всегда будем заинтересованы в поддержании актуальности программы.
Партнёрская программа и скидки:
- Партнёрская программа со скидками и получением до 25% с каждой покупки
- В случае покупки нескольких копий программы - скидки
E-MAIL: support#piaro.org
Официальный сайт: http://piaro.org/programs/reactbot/
Другие наши программы:
CheckCheck - Лучший чекер аккаунтов социальных сетей
ПростоFill`я - Софт для наполнения и очистки аккаунтов ВКонтакте
L.S.Sender - программа для качественной рассылки и пиара в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram)
Отзывы на других ресурсах: