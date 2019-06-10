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ReactBot - Софт ВК/Instagram: Автоответчик, Первонах, Просмотр историй

Автор темы piaro, Вчера, 18:51

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#1 piaro

piaro

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Отправлено Вчера, 18:51

ReactBot - это Ваш незаменимый помощник в продвижении и рекламе социальных сетях: ВКонтакте, Instagram.
Автоответчик, "первонах", просмотр историй, поддержка онлайн и многое другое!

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Поддерживаемые сервисы:

 

  • ВКонтакте
  • Instagram

Поддерживаемые режимы работы:

  • [ВКонтакте] Поддержка аккаунта в сети.
  • [ВКонтакте] Автоответчик на личные сообщения.
  • [ВКонтакте] Автоответчик на сообщения на стене ("Первонах").
  • [ВКонтакте] Перенаправление входящих личных сообщений на "мастер-аккаунт".
  • [ВКонтакте] Авто-удаление сообщений.
  • [Instagram] Автоответчик на личные сообщения (в Direct).
  • [Instagram] Авто-просмотр историй (по тегам/локациям/пользователям).

Основные возможности:

  • Многопрофильность/многопоточность (до 1000 потоков).
  • Работа через прокси.
  • Подробный лог и статистика.
  • Установка нескольких задач на аккаунт.
  • Гибкая настройка словаря для автоответчика с разделением по полу отправителя и получателя (сравнение: чёткое, по словам, по регулярному выражению, по номеру входящего/исходящего сообщения).

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Стоимость лицензий

  • Бесплатная: 0&#36;
  • Стандартная: 7&#36;

Цены указаны на момент написания поста, всегда актуальные цены смотрите на сайте.

 

 

 

Подписка на месяц (оплачивается через месяц после покупки)

 

  • Стандартная: 7&#36;

Подписка даёт гарантию того что вы не останетесь без обновлений, так как Мы всегда будем заинтересованы в поддержании актуальности программы.

 

 

 

Партнёрская программа и скидки:

 

 

 

E-MAIL: support#piaro.org
Официальный сайт: http://piaro.org/programs/reactbot/

 

 

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