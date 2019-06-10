ReactBot - Софт ВК/Instagram: Автоответчик, Первонах, Просмотр историй

Отправлено Вчера, 18:51

ReactBot - это Ваш незаменимый помощник в продвижении и рекламе социальных сетях: ВКонтакте, Instagram.

Автоответчик, "первонах", просмотр историй, поддержка онлайн и многое другое!

Поддерживаемые сервисы:

ВКонтакте

Instagram

Поддерживаемые режимы работы:

[ВКонтакте] Поддержка аккаунта в сети.

[ВКонтакте] Автоответчик на личные сообщения.

[ВКонтакте] Автоответчик на сообщения на стене ("Первонах").

[ВКонтакте] Перенаправление входящих личных сообщений на "мастер-аккаунт".

[ВКонтакте] Авто-удаление сообщений.

[Instagram] Автоответчик на личные сообщения (в Direct).

[Instagram] Авто-просмотр историй (по тегам/локациям/пользователям).

Основные возможности:

Многопрофильность/многопоточность (до 1000 потоков).

Работа через прокси.

Подробный лог и статистика.

Установка нескольких задач на аккаунт.

Гибкая настройка словаря для автоответчика с разделением по полу отправителя и получателя (сравнение: чёткое, по словам, по регулярному выражению, по номеру входящего/исходящего сообщения).

Стоимость лицензий Бесплатная: 0$

Стандартная: 7$ Цены указаны на момент написания поста, всегда актуальные цены смотрите на сайте.

Подписка на месяц (оплачивается через месяц после покупки) Стандартная: 7$ Подписка даёт гарантию того что вы не останетесь без обновлений, так как Мы всегда будем заинтересованы в поддержании актуальности программы.