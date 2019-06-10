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Баннеры / Шапки для сайтов / Графика для соц.сетей / Сайты

Автор темы Sergey Ivanov, Вчера, 10:46
баннеры шапки для сайтов графика для соц.сетей сайты

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#1 Sergey Ivanov

Sergey Ivanov

    Стажер

  • Киберсанты
  • PipPipPip
  • 84 сообщений
14
Хороший
  • Страна, Город:
    Варна
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 10:46

Доброго времени суток, уважаемые посетители форума. Мы, небольшая группа фрилансеров (на этом форуме, я буду отвечать за поддержку).

Зовут меня Сергей Иванов, на этом форуме с 2012 года. Можем выполнить практически любую работу с графикой (в приоритете веб-дизайн).

Отзывы о нашей работе есть на других форумах(при необходимости могу всю информацию предоставить).

Любую работу стараемся выполнять как можно быстро (в обговоренный срок), качественно и по доступным ценам.
Работаем честно и на совесть!

Предлагаем вам следующие виды услуг:

*** Некоторые примеры наших работ вы найдете в конце этого сообщения :-) / Еще больше работ могу показать через личные сообщения. Новые выполненные работы буду выкладывать в этой теме, следите за обновлениями :-) ***

Изготовление различного дизайна для соц.сетей (обложки, аватарки, картинки, спецпредложения и т.д.) от 300 рублей и выше (все зависит от сложности работы). 

 

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asZ9uSmy2wM.jpg dolls2.jpg dolls2-2.jpg facebook1.jpg Ready-fb.jpg

 

 

Изготовление статических (jpg, png) и анимированных (.gif) баннеров от 300 рублей и выше (все зависит от сложности работы). 
2.gif 3.gif 3.gif 242.gif

animation banner clock shop.gif animation banner family site.gif ban2.gif

 

 

Дизайн ”шапок” для сайтов, от 300 рублей и выше (все зависит от сложности работы). 
4.jpg 6.jpg 457.jpg 4548.jpg 7821.jpg 46487.jpg f_4a79ce9e0230e.jpg mebel-ofis.jpg

 

 

Дизайн сайтов, от 2000 рублей и выше (все зависит от сложности работы). 

hosting.jpg fotoapparat.jpg design-stroitelstvo6.jpg

 

После выполнения заказа вы получаете исходник (psd вариант + jpg/gif вариант + нестандартные шрифты (если такие использовались в работе)).

Контакты: 
Личное сообщение (ЛС)
Skype - klerk2007
Telegram - @pozitiv365

Обращайтесь будем рады любому заказу.

P.S. Возможна другая работа с графикой по договорным ценам. 

* Так же можем создать на заказ сайт/блог/интернет-магазин (быстрый/адаптивный/современный/сео-оптимизированный) на Worpress или Tilda.cc.

 


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