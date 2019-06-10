Баннеры / Шапки для сайтов / Графика для соц.сетей / Сайты

Отправлено Вчера, 10:46

Доброго времени суток, уважаемые посетители форума. Мы, небольшая группа фрилансеров (на этом форуме, я буду отвечать за поддержку).



Зовут меня Сергей Иванов, на этом форуме с 2012 года. Можем выполнить практически любую работу с графикой (в приоритете веб-дизайн).



Отзывы о нашей работе есть на других форумах(при необходимости могу всю информацию предоставить).



Любую работу стараемся выполнять как можно быстро (в обговоренный срок), качественно и по доступным ценам.

Работаем честно и на совесть!



Предлагаем вам следующие виды услуг:



*** Некоторые примеры наших работ вы найдете в конце этого сообщения :-) / Еще больше работ могу показать через личные сообщения. Новые выполненные работы буду выкладывать в этой теме, следите за обновлениями :-) ***



- Изготовление различного дизайна для соц.сетей (обложки, аватарки, картинки, спецпредложения и т.д.) от 300 рублей и выше (все зависит от сложности работы).

- Изготовление статических (jpg, png) и анимированных (.gif) баннеров от 300 рублей и выше (все зависит от сложности работы).



- Дизайн ”шапок” для сайтов, от 300 рублей и выше (все зависит от сложности работы).



- Дизайн сайтов, от 2000 рублей и выше (все зависит от сложности работы).

После выполнения заказа вы получаете исходник (psd вариант + jpg/gif вариант + нестандартные шрифты (если такие использовались в работе)).



Контакты:

Личное сообщение (ЛС)

Skype - klerk2007

Telegram - @pozitiv365



Обращайтесь будем рады любому заказу.



P.S. Возможна другая работа с графикой по договорным ценам.



* Так же можем создать на заказ сайт/блог/интернет-магазин (быстрый/адаптивный/современный/сео-оптимизированный) на Worpress или Tilda.cc.