Продвижение товаров/услуг компании при помощи копирайтинга

Отправлено Вчера, 22:47

Всем привет! Оказываю услуги по наполнению сайтов грамотными и уникальными текстами. Осуществляю следующие виды контента:

Недорогая информационная статья – стандартное описание товаров или услуг без продающих элементов. Цена – от 100 руб. за 1000 збп. Недорогая продающая статья о товаре/услуге – хотите продвинуть продукцию вашей компании? Этому поможет качественное и информативное описание, дополненное продающими элементами. Цена – от 500 руб. за статью. Текст на главную страницу/о компании – одна из важнейших составляющих успешного сайта. Существенно поможет его продвинуть и даже вывести в ТОП поисковых систем. Цена – от 1000 руб. за текст. Имиджевая статья – создает или поддерживает положительный имидж вашей организации или ее продукции. Цена – от 3000 руб. за статью. Аналитическая статья – подробное исследование, содержащее авторские оценки и выводы. Цена – от 4000 руб.

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