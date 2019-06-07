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Продвижение товаров/услуг компании при помощи копирайтинга

Автор темы Елисеева Любовь, Вчера, 22:47

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#1 Елисеева Любовь

Елисеева Любовь

    Новичок

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Обычный
  • Страна, Город:
    Россия, Кириши
  • Пол:Женщина

Отправлено Вчера, 22:47

Всем привет! Оказываю услуги по наполнению сайтов грамотными и уникальными текстами. Осуществляю следующие виды контента:

 

  1. Недорогая информационная статья – стандартное описание товаров или услуг без продающих элементов. Цена – от 100 руб. за 1000 збп.
  2. Недорогая продающая статья о товаре/услуге – хотите продвинуть продукцию вашей компании? Этому поможет качественное и информативное описание, дополненное продающими элементами. Цена – от 500 руб. за статью.
  3. Текст на главную страницу/о компании – одна из важнейших составляющих успешного сайта. Существенно поможет его продвинуть и даже вывести в ТОП поисковых систем. Цена – от 1000 руб. за текст.
  4. Имиджевая статья – создает или поддерживает положительный имидж вашей организации или ее продукции. Цена – от 3000 руб. за статью.
  5. Аналитическая статья – подробное исследование, содержащее авторские оценки и выводы. Цена – от 4000 руб.

 

Если вас заинтересовало предложение, то напишите мне на мою страницу в ВК https://vk.com/id215688459 или на почту luba.eliseeva1995@mail.ru

 

 

 


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