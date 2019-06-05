Схема от 750$ в месяц

Представляю вам полностью автоматизированную обновленную приватную схему по извлечению трафика из ВК, с последующей конвертацией на дейтинг партнерке.

В схеме представлен уникальный подход по добыче качественных посетителей. Юзеры сами будут заинтересованы в предлагаемых услугах. В конечном итоге, вы получите качественный трафик и прибыль на партнерке которую сможете выводить каждую неделю, а перешедшие юзеры остануться удовлетворены услугами.

Запустить работу схемы можно как в 10 потоков, так и в 50, 100 анкет и более. Каждая анкета (группа анкет) будет работать под свой регион. Чем больше анкет, тем соответственно больше трафика и выше пассивный доход.

Подготовка и настройка схемы в среднем занимает 2-3 дня. В дальнейшем, она работает полностью в автоматическом режиме без вашего участия 24/7. Поэтому работать она может как на вашем ПК так и на VPS (удаленный сервер/дедик).

"Фишкой" схемы являеться то, что чем дольше по ней работать, тем выше отдача от анкет за счет прироста друзей и их репостов. Это говорит о том, что даже не увеличивая кол-во аккаунтов трафик будет планомерно расти как и ваш ежедневный доход.

Схема белая.

Конкуренции не боиться. Спрос на данное направление был и будет всегда.

На данный момент схема приносит более 25 долларов в сутки с десяти анкет и доход постоянно растет!

Скачать