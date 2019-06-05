Flirtymania Plus — партнерская программа видеочата для взрослых

Отправлено Сегодня, 06:01

Партнерская программа видеочата Flirtymania создана для вебмастеров и обычных пользователей. Мы привлекаем активных моделей, которые хотят зарабатывать.Приводи трафик, и мы его сконвертируем рассылками, акциями, скидками и качественным контентом.

Используй для этого любой тип трафика— Flirtymania Plus стабильно работает в браузере, на мобильных устройствах и десктопах.

Вы можете привлекать пользователей из любых стран. Чтобы расширить ваши возможности, приложение локализовано на 17 языков.

Получай процент с каждого платежа привлеченных пользователей, с заработка приглашенных моделей и партнеров. Вывести зароботок можно в любое удобное время - даже ежедневно.

Действует две программы: 1) Программа Revshare По этой программе вы будете получать 30% от суммы всех покупок Ваших привлеченных пользователей в течение полугода. Направляйте платежеспособных клиентов на сайти получайте денежные вознаграждения с их покупок. 2) Реферальная программа Вы будете получать 10% от заработка своих привлеченных партнёров.

С профессиональным оформлением сайта и баннеров можно повысить свой CTR и заработать гораздо больше!

Просто скачай промо-пакет со всем необходимым для работы с Партнерской программой.