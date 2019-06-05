Flirtymania Plus — партнерская программа видеочата для взрослых

Партнерская программа видеочата Flirtymania создана для вебмастеров и обычных пользователей. Мы привлекаем активных моделей, которые хотят зарабатывать.Приводи трафик, и мы его сконвертируем рассылками, акциями, скидками и качественным контентом.
Используй для этого любой тип трафика— Flirtymania Plus стабильно работает в браузере, на мобильных устройствах и десктопах.
Вы можете привлекать пользователей из любых стран. Чтобы расширить ваши возможности, приложение локализовано на 17 языков.
Получай процент с каждого платежа привлеченных пользователей, с заработка приглашенных моделей и партнеров. Вывести зароботок можно в любое удобное время - даже ежедневно.
Действует две программы:
1) Программа Revshare
По этой программе вы будете получать 30% от суммы всех покупок Ваших привлеченных пользователей в течение полугода. Направляйте платежеспособных клиентов на сайти получайте денежные вознаграждения с их покупок.
2) Реферальная программа
Вы будете получать 10% от заработка своих привлеченных партнёров.
С профессиональным оформлением сайта и баннеров можно повысить свой CTR и заработать гораздо больше!
Просто скачай промо-пакет со всем необходимым для работы с Партнерской программой.
Выплаты
Выплаты без чарджбэков. Получай 100% дохода, а риски возвратов Flirtymania Plus возьмет на себя. Мы стремимся расширять и улучшать возможности чата, чтобы обычному пользователю и продвинутому вебмастеру было одинаково комфортно с ним работать.
Учёт доходов и выплат в Flirtymania Plus производится в условных баллах, курс которых по отношению к доллару составляет 7000 баллов за 1 доллар (USD).
Конвертация в другие валюты производится автоматически с учётом текущего курса доллара.
Вывод возможен двумя платёжными способами:
- Яндекс.Деньги;
- и прямой перевод на кошелёк Bitcoin.
Режим выплат – по заявке, без фиксированного графика. Длительность обработки запроса – от 1 до 5 дней.
Минимальная сумма одного платежа – эквивалент 20$ (140 000 баллов).
Контакты
E-mail: support@flirtymania.plus
Telegram: @flirtymania_support