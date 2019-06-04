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Проект об автоматизированной торговле на Форекс davinci-fx.com

Автор темы DaVinciFXGroup, Вчера, 19:47

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#1 DaVinciFXGroup

DaVinciFXGroup

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Отправлено Вчера, 19:47

Друзья, коллеги форекс трейдеры! 
 
Мы продолжаем активно развивать наш уникальный проект, который расскажет вам об автоматизированной торговле при помощи советников и индикаторов на финансовых рынках. Наша команда состоит из опытных программистов и трейдеров, не первый год знакомых с этой специфической областью. После более чем 10-летнего опыта работы на рынке разработки профессиональных методик, мы можем предложить вам наши глубокие знания обо всем, что связано с терминалом MetaTrader. 
 
Всё лучшее и актуальное из мира индикаторов, советников и помощников в торговле в одном месте.
Присоединяйтесь к миру алготрейдинга вместе с DaVinci FX Group!
 
Узнайте больше на http://www.davinci-fx.com/

 


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