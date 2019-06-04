Проект об автоматизированной торговле на Форекс davinci-fx.com

Отправлено Вчера, 19:47

Друзья, коллеги форекс трейдеры!

Мы продолжаем активно развивать наш уникальный проект, который расскажет вам об автоматизированной торговле при помощи советников и индикаторов на финансовых рынках. Наша команда состоит из опытных программистов и трейдеров, не первый год знакомых с этой специфической областью. После более чем 10-летнего опыта работы на рынке разработки профессиональных методик, мы можем предложить вам наши глубокие знания обо всем, что связано с терминалом MetaTrader.

Всё лучшее и актуальное из мира индикаторов, советников и помощников в торговле в одном месте.

Присоединяйтесь к миру алготрейдинга вместе с DaVinci FX Group!