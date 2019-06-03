Отправлено Вчера, 20:32



Prodvizhenie.com.ua - Услуги Продвижения сайтов (SEO). Результаты, кейсы

Добрый день, мы компания Prodvizhenie.com.ua

Занимаемся интернет-маркетингом для всех рынков (СНГ, Европа, США и др.)

Наши контакты:

Украина, Харьков, улица Свободы, 9, офис 307

+38 (057) 72-84-932

+38 (0800) 21-13-39

info@prodvizhenie.com.ua

Основные услуги на данный момент:

- SEO презентация по услуге - https://prodvizhenie....ua/ppt/seo.pdf

- Контекстная реклама (Adwords и Директ)

- SERM (управление репутацией в интернете)

- SMM

В данной теме предлагаем ознакомиться с услугой Поискового продвижения

Кратко о нас:

- Средний опыт сотрудников в SEO - 5 лет

- В штате сейчас находиться 8 человек в офисе и 4 человека удаленно.

- Я лично владелец компании и SEO специалист с личными сайтами и большим списком опыта работы (с 2009 года).

Особенности оказания услуг SEO у нас:

- SEO за 10 дней (подробности в презентации). Но спешу сообщить что это выходит только при желании клиента и серьезном отношении всех сторон к процессу.

- Платный сервисы, только полная аналитика и анализ перед работой. Битрикс24, G Suite, Serpstat, Ahrefs, Semrush

- Опыт работы с коммерческими сайтами, интернет-магазинами, информационными, лендингами

- Наличие полноценной услуги Маркетингово исследование, которое может быть ориентированно на создание стратегии и разведку по SEO направлению ( презентация

Гарантии в SEO:

На этот очень частый вопрос, мы подготовили ответ в презентации. Их нет, только если человек не захочет что то типа КАСКО сделать. Мы делаем качественные работы, которые приносят результат, эффективность работ зависит и от клиента и его исполнительности.

Тарифы:

Мы имеет созданные пакеты под SEO, они представлены на сайте и в презентации. Но из-за индивидуальности проектов у клиентов часто создаем личные стратегии и тарификация у нас происходит по часам работы и прямым расходам на маркетинг.

Кейсы:

Публикуем их на сайте в разделе - кейсы

Есть кратко в презентации услуги

Отзывы:

Есть гугл бизнес и карты - отзывы там