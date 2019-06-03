Prodvizhenie.com.ua - Услуги Продвижения сайтов (SEO). Результаты, кейсы
Добрый день, мы компания Prodvizhenie.com.ua
Занимаемся интернет-маркетингом для всех рынков (СНГ, Европа, США и др.)
Наши контакты:
Украина, Харьков, улица Свободы, 9, офис 307
+38 (057) 72-84-932
+38 (0800) 21-13-39
info@prodvizhenie.com.ua
Основные услуги на данный момент:
- SEO презентация по услуге - https://prodvizhenie....ua/ppt/seo.pdf
- Контекстная реклама (Adwords и Директ)
- SERM (управление репутацией в интернете)
- SMM
В данной теме предлагаем ознакомиться с услугой Поискового продвижения
Кратко о нас:
- Средний опыт сотрудников в SEO - 5 лет
- В штате сейчас находиться 8 человек в офисе и 4 человека удаленно.
- Я лично владелец компании и SEO специалист с личными сайтами и большим списком опыта работы (с 2009 года).
Особенности оказания услуг SEO у нас:
- SEO за 10 дней (подробности в презентации). Но спешу сообщить что это выходит только при желании клиента и серьезном отношении всех сторон к процессу.
- Платный сервисы, только полная аналитика и анализ перед работой. Битрикс24, G Suite, Serpstat, Ahrefs, Semrush
- Опыт работы с коммерческими сайтами, интернет-магазинами, информационными, лендингами
- Наличие полноценной услуги Маркетингово исследование, которое может быть ориентированно на создание стратегии и разведку по SEO направлению (презентация)
Гарантии в SEO:
На этот очень частый вопрос, мы подготовили ответ в презентации. Их нет, только если человек не захочет что то типа КАСКО сделать. Мы делаем качественные работы, которые приносят результат, эффективность работ зависит и от клиента и его исполнительности.
Тарифы:
Мы имеет созданные пакеты под SEO, они представлены на сайте и в презентации. Но из-за индивидуальности проектов у клиентов часто создаем личные стратегии и тарификация у нас происходит по часам работы и прямым расходам на маркетинг.
Кейсы:
Публикуем их на сайте в разделе - кейсы
Есть кратко в презентации услуги
Отзывы:
Есть гугл бизнес и карты - отзывы там
Есть facebook группа - отзывы там
Максимально оперативный способ связи для предметного обсуждения - info@prodvizhenie.com.ua