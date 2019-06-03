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Ваш персональный PAYEER® кошелек!

Автор темы Whitestar666, Вчера, 18:07

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#1 Whitestar666

Whitestar666

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Обычный

Отправлено Вчера, 18:07

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Ваш персональный PAYEER® кошелек!
 
ВОЗМОЖНОСТИ PAYEER  
 
Вводите и выводите деньги множеством способов
Покупка / Продажа криптовалюты от 50р.
 
Вы можете пополнять свой кошелек и выводить деньги на различные платежные системы,
банковские карты и банки в более чем в 200 стран по всему миру.


Поддержка как фиатнных средств так и криптовалют 
-  Фиат: USD RUB EUR
-  Крипта: BTC ETH BTH LTC DASH

 
Собственная биржа для торгов криптой и фиатом.
 
Бесплатная банковская карта PAYEER:
0% за все операции оплаты и снятия средств по карте во всех странах мира.


Payeer кошелек: https://payeer.com

 

 

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Сообщение отредактировал Whitestar666: Вчера, 18:08

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