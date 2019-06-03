Ваш персональный PAYEER® кошелек!

ВОЗМОЖНОСТИ PAYEER

Вводите и выводите деньги множеством способов

Покупка / Продажа криптовалюты от 50р.

Вы можете пополнять свой кошелек и выводить деньги на различные платежные системы,

Поддержка как фиатнных средств так и криптовалют

- Фиат: USD RUB EUR

- Крипта: BTC ETH BTH LTC DASH





Собственная биржа для торгов криптой и фиатом.

Бесплатная банковская карта PAYEER:







Payeer кошелек: https://payeer.com 0% за все операции оплаты и снятия средств по карте во всех странах мира.

банковские карты и банки в более чем в 200 стран по всему миру.