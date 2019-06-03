Ваш персональный PAYEER® кошелек!

ВОЗМОЖНОСТИ PAYEER
Вводите и выводите деньги множеством способов
Покупка / Продажа криптовалюты от 50р.
Вы можете пополнять свой кошелек и выводить деньги на различные платежные системы,
банковские карты и банки в более чем в 200 стран по всему миру.
Поддержка как фиатнных средств так и криптовалют
- Фиат: USD RUB EUR
- Крипта: BTC ETH BTH LTC DASH
Собственная биржа для торгов криптой и фиатом.
Бесплатная банковская карта PAYEER:
0% за все операции оплаты и снятия средств по карте во всех странах мира.
Payeer кошелек: https://payeer.com
Payeer кошелек: https://payeer.com
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Сообщение отредактировал Whitestar666: Вчера, 18:08