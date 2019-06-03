Базы "трафиковых" ключевых слов. Ключи с личных сайтов

Отправлено Сегодня, 10:57

Предлагаю сборки баз ключевых слов с счетчиков статистики с личных дорвеев\TDS\сервисов статистики.

Никаких подсказок Google\YAndex\Bing! Только ключи с трафом!

Базы полностью очищены - бери и работай.

*Ключи в среднем от 3-х слов.

ESSAY базы:

ESSAY EN (44 180 шт.) купить онлайн (44 180 шт.)

Gambling базы:

Gambling EN максимально почистил от испанских\итальянских\мексиканских ключей (149 460 шт.) купить онлайн максимально почистил от испанских\итальянских\мексиканских ключей (149 460 шт.)

Gambling DE\ES\IT максимально почистил от испанских\итальянских\мексиканских ключей (149 460 шт.) купить онлайн максимально почистил от испанских\итальянских\мексиканских ключей (149 460 шт.)

Dating базы:

Dating EN + выборка по USA и Вопросам (72 378 шт.) купить онлайн + выборка по USA и Вопросам

Dating ES (44 406 шт.) включен dating\gay\escort купить онлайн (44 406 шт.) включен dating\gay\escort

Dating FR (47 819 шт.) включен dating и escort купить онлайн (47 819 шт.) включен dating и escort

Escort FR (19 470 шт.) только escort купить онлайн (19 470 шт.) только escort

Dating RU (19 530 шт.) знакомства без шлюх и т.д. купить онлайн (19 530 шт.) знакомства без шлюх и т.д.

Gay Dating EN (16 000 шт.) выборка только по геям купить онлайн (16 000 шт.) выборка только по геям

Gay Dating FR (15 471 шт.) выборка только по геям купить онлайн (15 471 шт.) выборка только по геям

Фарма базы:

Viagra (22 500 шт) купить онлайн (22 500 шт)

Cialis (9 000 шт) купить онлайн (9 000 шт)

Full Farm pack (157 таблеток) купить онлайн (157 таблеток)

Download базы:

Drivers (~114 000 шт) купить онлайн (~114 000 шт)

MOD \ PATCH \ CRACK (~145 000 шт) купить онлайн (~145 000 шт)

Adult базы:

Adult EN (1 000 000 шт.) купить онлайн (1 000 000 шт.)

Специально залил на digiseller, что б вот прям очень удобно было и вам и мне.

Оплата через qiwi, webmoney, visa, paypal и др.

Посмотреть и выбрать нужные базы всегда можно онлайн на osiris.exaccess.com

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