Базы "трафиковых" ключевых слов. Ключи с личных сайтов

Предлагаю сборки баз ключевых слов с счетчиков статистики с личных дорвеев\TDS\сервисов статистики.
Никаких подсказок Google\YAndex\Bing! Только ключи с трафом!
Базы полностью очищены - бери и работай.
*Ключи в среднем от 3-х слов.
ESSAY базы:
ESSAY EN (44 180 шт.) купить онлайн
Gambling базы:
Gambling EN максимально почистил от испанских\итальянских\мексиканских ключей (149 460 шт.) купить онлайн
Gambling DE\ES\IT максимально почистил от испанских\итальянских\мексиканских ключей (149 460 шт.) купить онлайн
Dating базы:
Dating EN + выборка по USA и Вопросам (72 378 шт.) купить онлайн
Dating ES (44 406 шт.) включен dating\gay\escort купить онлайн
Dating FR (47 819 шт.) включен dating и escort купить онлайн
Escort FR (19 470 шт.) только escort купить онлайн
Dating RU (19 530 шт.) знакомства без шлюх и т.д. купить онлайн
Gay Dating EN (16 000 шт.) выборка только по геям купить онлайн
Gay Dating FR (15 471 шт.) выборка только по геям купить онлайн
Фарма базы:
Viagra (22 500 шт) купить онлайн
Cialis (9 000 шт) купить онлайн
Full Farm pack (157 таблеток) купить онлайн
Download базы:
Drivers (~114 000 шт) купить онлайн
MOD \ PATCH \ CRACK (~145 000 шт) купить онлайн
Adult базы:
Adult EN (1 000 000 шт.) купить онлайн
Специально залил на digiseller, что б вот прям очень удобно было и вам и мне.
Оплата через qiwi, webmoney, visa, paypal и др.
Посмотреть и выбрать нужные базы всегда можно онлайн на osiris.exaccess.com
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