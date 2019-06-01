Рассылка сообщений | спам Вконтакте и Telegram

Приветствую!
Предоставляю услуги по спаму в Вконтакте и Telegram.
Отличная возможность прорекламировать ваши услуги, найти новых клиентов или работников без затрат времени и энергии.
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Рассылка Вконтакте:
-Рассылка в личные сообщения - по возрасту, полу, городу, на какие группы подписан и т.д.
-Посты в группы - список групп.
-Спам в комментариях к записи/теме.
Стоимость:
100 сообщений - 200р.
500 сообщений - 900р.
1000 сообщений - 1800р.
И т.д.
Оплата Киви/ЯД.
Писать в Telegram: @SpamVK
Рассылка Telegram:
-Рассылка в личные сообщения участникам чатов (групп).
-Инвайты в группу (раскрутка своей группы)
Стоимость рассылки:
100 сообщений - 300р.
500 сообщений - 1400р.
1000 сообщений - 2500р.
И т.д.
Оплата Киви/ЯД.
Писать в Telegram: @SpamVK
Предоставляю услуги по спаму в Вконтакте и Telegram.
Отличная возможность прорекламировать ваши услуги, найти новых клиентов или работников без затрат времени и энергии.
---
Рассылка Вконтакте:
-Рассылка в личные сообщения - по возрасту, полу, городу, на какие группы подписан и т.д.
-Посты в группы - список групп.
-Спам в комментариях к записи/теме.
Стоимость:
100 сообщений - 200р.
500 сообщений - 900р.
1000 сообщений - 1800р.
И т.д.
Оплата Киви/ЯД.
Писать в Telegram: @SpamVK
Рассылка Telegram:
-Рассылка в личные сообщения участникам чатов (групп).
-Инвайты в группу (раскрутка своей группы)
Стоимость рассылки:
100 сообщений - 300р.
500 сообщений - 1400р.
1000 сообщений - 2500р.
И т.д.
Оплата Киви/ЯД.
Писать в Telegram: @SpamVK
Имею пройденные проверки и отзывы на соседних площадках:
[ Продам ] - Рассылка сообщений в ВК | Спам ВКонтакте | Probiv - форум по пробиву информации
[ Продам ] - Рассылка сообщений в ВК | Спам ВКонтакте | DarkMarket - теневой рынок
[ Продам ] - Рассылка сообщений в ВК | Спам ВКонтакте | Probiv - форум по пробиву информации
[ Продам ] - Рассылка сообщений в ВК | Спам ВКонтакте | DarkMarket - теневой рынок