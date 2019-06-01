Рассылка сообщений | спам Вконтакте и Telegram

Отправлено Сегодня, 21:23

Приветствую!



Предоставляю услуги по спаму в Вконтакте и Telegram.

Отличная возможность прорекламировать ваши услуги, найти новых клиентов или работников без затрат времени и энергии.

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Рассылка Вконтакте:



-Рассылка в личные сообщения - по возрасту, полу, городу, на какие группы подписан и т.д.

-Посты в группы - список групп.

-Спам в комментариях к записи/теме.



Стоимость:

100 сообщений - 200р.

500 сообщений - 900р.

1000 сообщений - 1800р.

И т.д.

Оплата Киви/ЯД.

Писать в Telegram: @SpamVK



Рассылка Telegram:



-Рассылка в личные сообщения участникам чатов (групп).

-Инвайты в группу (раскрутка своей группы)



Стоимость рассылки:

100 сообщений - 300р.

500 сообщений - 1400р.

1000 сообщений - 2500р.

И т.д.

Оплата Киви/ЯД.

Писать в Telegram: @SpamVK