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Рассылка сообщений | спам Вконтакте и Telegram

Автор темы Spamy, Сегодня, 21:22

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#1 Spamy

Spamy

    Новичок

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  • Pip
  • 1 сообщений
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Обычный

Отправлено Сегодня, 21:23

Приветствую!

Предоставляю услуги по спаму в Вконтакте и Telegram.
Отличная возможность прорекламировать ваши услуги, найти новых клиентов или работников без затрат времени и энергии.
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Рассылка Вконтакте:

-Рассылка в личные сообщения - по возрасту, полу, городу, на какие группы подписан и т.д.
-Посты в группы - список групп.
-Спам в комментариях к записи/теме.

Стоимость:
100 сообщений - 200р.
500 сообщений - 900р.
1000 сообщений - 1800р.
И т.д.
Оплата Киви/ЯД.
Писать в Telegram: @SpamVK

Рассылка Telegram:

-Рассылка в личные сообщения участникам чатов (групп).
-Инвайты в группу (раскрутка своей группы)

Стоимость рассылки:
100 сообщений - 300р.
500 сообщений - 1400р.
1000 сообщений - 2500р.
И т.д.
Оплата Киви/ЯД.
Писать в Telegram: @SpamVK

 



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