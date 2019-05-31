ADEPTCPA.ru Свой КЦ и доставка,выплаты без холда.

Отправлено Сегодня, 18:19

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Партнерская программа по адалту, нутре, товарке - AdeptCPA.ru





Одна из самых высоких ставок на рынке

Мы являемся прямым рекламодателями, у нас имеется возможность предлагать самые высокие ставки по рынку.



Собственный КЦ

Наш КЦ имеет опыт в продажах более 4 лет в продажах, что гарантирует высокий аппрув по всем офферам.



Собственна доставка.

У нас есть своя доставка, которая доставляет товары в самый кротчайший срок.



Моментальные выплаты.

У нас самые высокие ставки и мы выплачиваем вам заработанные деньги по вашему первому запросу.

-Повышенные ставки для проверенных партнеров.



-Более 20 уникальных доходных офферов.



-За каждый подтвержденный лид начисляется сумма на ваш баланс, которую можно вывести в день запроса.



-Помощь с выбором лучших офферов.





Основные вертикали с которыми мы работаем:



1.Nutra

2.Товарка

3.Adult













С уважением,

Команда Adeptcpa.ru

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