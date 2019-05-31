ADEPTCPA.ru Свой КЦ и доставка,выплаты без холда.

Добрый день, вебмастера)
Партнерская программа по адалту, нутре, товарке - AdeptCPA.ru
Одна из самых высоких ставок на рынке
Мы являемся прямым рекламодателями, у нас имеется возможность предлагать самые высокие ставки по рынку.
Собственный КЦ
Наш КЦ имеет опыт в продажах более 4 лет в продажах, что гарантирует высокий аппрув по всем офферам.
Собственна доставка.
У нас есть своя доставка, которая доставляет товары в самый кротчайший срок.
Моментальные выплаты.
У нас самые высокие ставки и мы выплачиваем вам заработанные деньги по вашему первому запросу.
-Повышенные ставки для проверенных партнеров.
-Более 20 уникальных доходных офферов.
-За каждый подтвержденный лид начисляется сумма на ваш баланс, которую можно вывести в день запроса.
-Помощь с выбором лучших офферов.
Основные вертикали с которыми мы работаем:
1.Nutra
2.Товарка
3.Adult
С уважением,
Команда Adeptcpa.ru
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