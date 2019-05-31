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ADEPTCPA.ru Свой КЦ и доставка,выплаты без холда.

Автор темы AdeptCPA, Сегодня, 18:19

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В теме одно сообщение

#1 AdeptCPA

AdeptCPA

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 18:19

Добрый день, вебмастера) 
Партнерская программа по адалту, нутре, товарке - AdeptCPA.ru 


Одна из самых высоких ставок на рынке
Мы являемся прямым рекламодателями, у нас имеется возможность предлагать самые высокие ставки по рынку.

Собственный КЦ
Наш КЦ имеет опыт в продажах более 4 лет в продажах, что гарантирует высокий аппрув по всем офферам.

Собственна доставка.
У нас есть своя доставка, которая доставляет товары в самый кротчайший срок.

Моментальные выплаты.
У нас самые высокие ставки и мы выплачиваем вам заработанные деньги по вашему первому запросу.

 

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-Повышенные ставки для проверенных партнеров.

-Более 20 уникальных доходных офферов.

-За каждый подтвержденный лид начисляется сумма на ваш баланс, которую можно вывести в день запроса.

-Помощь с выбором лучших офферов.


Основные вертикали с которыми мы работаем:

1.Nutra
2.Товарка
3.Adult






С уважением,
Команда Adeptcpa.ru
__________________
AdeptCPA.ru | Skype: live:adeptcpa | Telegram: @adept_support @biznestrafic | Email: add@adeptcpa.com

 


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На правах рекламы

#2 AdeptCPA

AdeptCPA

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 18:48

Новый оффер :blue: 

 

6.jpg

 

С уважением,

Команда Adeptcpa.ru
__________________
AdeptCPA.ru | Skype: live:adeptcpa | Telegram: @adept_support @biznestrafic | Email: add@adeptcpa.com

 

 

 

 

Эксклюзивный оффер 0096.gif

 

ares.jpg

 

С уважением,
Команда Adeptcpa.ru
__________________
AdeptCPA.ru | Skype: live:adeptcpa | Telegram: @adept_support @biznestrafic | Email: add@adeptcpa.com


Снимаем сливки

 

image.jpg

 

С уважением,
Команда Adeptcpa.ru
__________________
AdeptCPA.ru | Skype: live:adeptcpa | Telegram: @adept_support @biznestrafic | Email: add@adeptcpa.com


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