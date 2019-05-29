Wap.Expert - smart link под весь мобильный трафик wap-click!

Отправлено Сегодня, 12:35

Wap.Expert – первая действительно smart link Wap-Click партнерская программа, которая на прямую работает с операторами России, Украины, Беларуси, Узбекистана и Казахстана.

Сначала о главном, чем отличаемся? Мы технари от бога, которые умеют работать с вап-кликом, вы могли это понять по тому, как у нас хромает дизайнерская часть (мы решим и это в порядке очереди). Но вот что действительно важно! Наш авторотатор работает по нашей технологии Smart link – и он действительно работает, конверт увеличивается от 30 до 400%!

Мы используем как стандартные триггеры, такие как ip, браузер пользователя и файлы cookie, так и собираем полные идентификаторы оборудования для портретов посетителей во всех деталях (включая акселерометр, уровень заряда батареи и гироскоп для мобильных телефонов).

В то же время, мы получаем информацию от ведущих поставщиков пользовательских данных. Будь то готовые или сырые аудиторные сегменты, включающие поведенческую активность, историю покупок и другие (приватные) наборы данных. Мы знаем о ваших пользователях больше, чем они сами о себе.

Важно! У нас также реализован и стандартный вариант работы, как у всех остальных партнерских программ: поток, выбор платников, получение ссылки. Разница лишь в том, что наши лендинги действительно уникальны и протестированы нашей системой. Они увеличивают профит в среднем на 20% больше, чем примерно такие же у конкурентов!

Теперь стандартная часть. С какими операторами работаем и какие платники у нас есть? Мы работаем со всеми операторами СНГ: Megafon, Beeline, MTC, Tele 2, Kcell, Velcom, Life, Lifecell, Kyivstar, Moldcell. К тому же имеем самый большой выбор платников покрывающий все необходимые тематики: Music, Erotic, Movies, Fileshare, Receipts, Dating, Games, Movies, Women’s magazine, Common.

Вы можете протестировать нас абсолютно бесплатно, просто поставив сплит с любым игроком на рынке. Разница сразу станет ясна и в конверте, и в количестве подписок, и в итоговом профите!

Официальный телеграм поддержки @WapExpert

С уважением, команда Wap.Expert!