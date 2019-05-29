Заработок на автомобильных сайтах с помощью сервиса «Перевозка 24»

Отправлено Сегодня, 11:40

Для сайтов автотранспортной и логистической тематики значительным источником дохода может стать сотрудничество с сервисом «Перевозка 24». Партнерская программа данного сервиса рассчитана для соответствующих сайтов и позволяет получать высокую партнерскую прибыль от совершаемых на сервисе платежных операций.

Сервис специализируется на платной публикации объявлений услуг спецтехники и грузоперевозок, и за каждую публикацию оплаченную привлеченным клиентом партнер получает стабильный процент от суммы платежа. При этом партнер сервиса получает процент и от других денежных поступлений, обеспеченных привлеченным в систему пользователем. Согласно условиям программы для партнера сервиса предусмотрены следующие отчисления:

60% от суммы оплаты за публикацию объявлений;

50% от суммы оплаты за продление объявлений;

40% от суммы пополнения баланса в личном кабинете;

30% от суммы оплаты за подъём объявлений;

20% от заработка привлеченных партнёров.

Любое из этих отчислений участник партнерской программы «Перевозка 24» может получить при привлечении на сервис нового пользователя. С целью осуществления соответствующего привлечения участнику программы доступны партнерские материалы, включающие большое количество баннеров и рекламных блоков для интеграции на сайте. Также имеются партнерские ссылки, позволяющие совершать текстовую рекламу сервиса.