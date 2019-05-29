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SIM-карты оптом в аренду. Европа, Африка, Азия, Латинская Америка

Автор темы goreg, Сегодня, 09:55

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#1 goreg

goreg

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Отправлено Сегодня, 09:55


 
Доброго времени суток!
 
 
Предоставим SIM-карты в аренду для регистрации в любых сервисах.
Ищем оптовых партнеров для сотрудничества.
Ежедневно предоставляем доступ к 1000-1500 новых SIM-карт в странах Европы, Африки, Азии, Латинской Америки. При необходимости количество SIM-карт можем оперативно увеличить.
 
 
Аренда SIM-карт возможна как краткосрочно, так и долгосрочно. Ц
ены на услуги аренды, условия и выбор стран обсуждаются индивидуально. П
редоставляем API, посредством которого в режиме реального времени вы будете получать SMS с кодами для регистрации.
 
Если данное предложение может быть интересно вам, вашим коллегам или вашим партнерам — свяжитесь с нами удобным для вас способом:
Telegram @sergiovanov
Skype ivazeronov
 
ИЩЕМ РАЗРАБОТЧИКОВ с готовым СОФТОМ для интеграции нашего сервиса СМС-активаций.
 
 
Подробнее — на сайте goreg-sms.com

 

 


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