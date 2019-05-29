SIM-карты оптом в аренду. Европа, Африка, Азия, Латинская Америка

Доброго времени суток!

Предоставим SIM-карты в аренду для регистрации в любых сервисах .

Ищем оптовых партнеров для сотрудничества.

Ежедневно предоставляем доступ к 1000-1500 новых SIM-карт в странах Европы, Африки, Азии, Латинской Америки. При необходимости количество SIM-карт можем оперативно увеличить.

Аренда SIM-карт возможна как краткосрочно , так и долгосрочно . Ц

ены на услуги аренды, условия и выбор стран обсуждаются индивидуально. П

редоставляем API, посредством которого в режиме реального времени вы будете получать SMS с кодами для регистрации.

Если данное предложение может быть интересно вам, вашим коллегам или вашим партнерам — свяжитесь с нами удобным для вас способом:

Skype ivazeronov

ИЩЕМ РАЗРАБОТЧИКОВ с готовым СОФТОМ для интеграции нашего сервиса СМС-активаций.

Подробнее — на сайте goreg-sms.com