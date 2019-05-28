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Базы "трафиковых" ключевых слов. Ключи с личных сайтов

Автор темы Osiris, Сегодня, 14:20

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#1 Osiris

Osiris

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Отправлено Сегодня, 14:20

eGQBtJp.jpg
 
Предлагаю сборки баз ключевых слов с счетчиков статистики с личных дорвеев\TDS\сервисов статистики. 
 
Никаких подсказок Google\YAndex\Bing! Только ключи с трафом!
 Базы полностью очищены - бери и работай. 
*Ключи в среднем от 3-х слов. 
 
ESSAY базы:
 
ESSAY EN (44 180 шт.) [url=""https://osiris.exaccess.com/#!digiseller/detail/2629746""]купить онлайн[/URL]
 
 
Gambling базы:
 
Gambling EN максимально почистил от испанских\итальянских\мексиканских ключей (149 460 шт.)    [url=""https://osiris.exaccess.com/#!digiseller/detail/2618230""]купить онлайн[/URL]
 
Gambling DE\ES\IT максимально почистил от испанских\итальянских\мексиканских ключей (149 460 шт.)    [url=""https://osiris.exaccess.com/#!digiseller/detail/2619132""]купить онлайн[/URL]
 
 
Dating базы:
 
 
Dating EN + выборка по USA и Вопросам (72 378 шт.)   [url=""https://osiris.exaccess.com/#!digiseller/detail/2615517""]купить онлайн[/URL]
 
Dating ES (44 406 шт.)  включен dating\gay\escort    [url=""https://osiris.exaccess.com/#!digiseller/detail/2609630""]купить онлайн[/URL]
 
Dating FR  (47 819 шт.)  включен dating и escort    [url=""https://osiris.exaccess.com/#!digiseller/detail/2609949""]купить онлайн[/URL]
 
Escort FR  (19 470 шт.)  только escort   [url=""https://osiris.exaccess.com/#!digiseller/detail/2609609""]купить онлайн[/URL]
 
Dating RU  (19 530 шт.)  знакомства без шлюх и т.д.  [url=""https://osiris.exaccess.com/#!digiseller/detail/2608893""]купить онлайн[/URL]
 
Gay Dating EN  (16 000 шт.)  выборка только по геям             [url=""https://osiris.exaccess.com/#!digiseller/detail/2609058""]купить онлайн[/URL]
 
Gay Dating FR  (15 471 шт.)  выборка только по геям   [url=""https://osiris.exaccess.com/#!digiseller/detail/2609577""]купить онлайн[/URL]
 
 
Фарма базы:
 
Viagra  (22 500 шт) [url=""https://osiris.exaccess.com/#!digiseller/detail/2648688""]купить онлайн[/URL]
 
Cialis (9 000 шт) [url=""https://osiris.exaccess.com/#!digiseller/detail/2648687""]купить онлайн[/URL]
 
Full Farm pack (157 таблеток) [url=""https://osiris.exaccess.com/#!digiseller/detail/2654055""]купить онлайн[/URL]
 
 
Download базы:
 
Drivers (~114 000 шт) [url=""https://osiris.exaccess.com/#!digiseller/detail/2657443""]купить онлайн[/URL]
 
MOD \ PATCH \ CRACK (~145 000 шт)  [url=""https://osiris.exaccess.com/#!digiseller/detail/2657521""]купить онлайн[/URL]
 
 
Adult базы:
 
Adult EN  (1 000 000 шт.) [url=""https://osiris.exaccess.com/#!digiseller/detail/2622685""]купить онлайн[/URL]
 
 
 
Специально залил на digiseller, что б вот прям очень удобно было и вам и мне.
Оплата через qiwi, webmoney, visa, paypal и др.
 
Посмотреть и выбрать нужные базы всегда можно онлайн на [url=""https://osiris.exaccess.com/""]osiris.exaccess.com[/URL]
 
Контакты:
[url=""http://tg.xenot.ru/osiris_x""]@osiris_x[/URL]

 


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