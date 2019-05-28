Базы "трафиковых" ключевых слов. Ключи с личных сайтов

Предлагаю сборки баз ключевых слов с счетчиков статистики с личных дорвеев\TDS\сервисов статистики.
Никаких подсказок Google\YAndex\Bing! Только ключи с трафом!
Базы полностью очищены - бери и работай.
*Ключи в среднем от 3-х слов.
ESSAY базы:
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Gambling базы:
Gambling EN максимально почистил от испанских\итальянских\мексиканских ключей (149 460 шт.) [url=""https://osiris.exaccess.com/#!digiseller/detail/2618230""]купить онлайн[/URL]
Gambling DE\ES\IT максимально почистил от испанских\итальянских\мексиканских ключей (149 460 шт.) [url=""https://osiris.exaccess.com/#!digiseller/detail/2619132""]купить онлайн[/URL]
Dating базы:
Dating EN + выборка по USA и Вопросам (72 378 шт.) [url=""https://osiris.exaccess.com/#!digiseller/detail/2615517""]купить онлайн[/URL]
Dating ES (44 406 шт.) включен dating\gay\escort [url=""https://osiris.exaccess.com/#!digiseller/detail/2609630""]купить онлайн[/URL]
Dating FR (47 819 шт.) включен dating и escort [url=""https://osiris.exaccess.com/#!digiseller/detail/2609949""]купить онлайн[/URL]
Escort FR (19 470 шт.) только escort [url=""https://osiris.exaccess.com/#!digiseller/detail/2609609""]купить онлайн[/URL]
Dating RU (19 530 шт.) знакомства без шлюх и т.д. [url=""https://osiris.exaccess.com/#!digiseller/detail/2608893""]купить онлайн[/URL]
Gay Dating EN (16 000 шт.) выборка только по геям [url=""https://osiris.exaccess.com/#!digiseller/detail/2609058""]купить онлайн[/URL]
Gay Dating FR (15 471 шт.) выборка только по геям [url=""https://osiris.exaccess.com/#!digiseller/detail/2609577""]купить онлайн[/URL]
Фарма базы:
Viagra (22 500 шт) [url=""https://osiris.exaccess.com/#!digiseller/detail/2648688""]купить онлайн[/URL]
Cialis (9 000 шт) [url=""https://osiris.exaccess.com/#!digiseller/detail/2648687""]купить онлайн[/URL]
Full Farm pack (157 таблеток) [url=""https://osiris.exaccess.com/#!digiseller/detail/2654055""]купить онлайн[/URL]
Download базы:
Drivers (~114 000 шт) [url=""https://osiris.exaccess.com/#!digiseller/detail/2657443""]купить онлайн[/URL]
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Adult базы:
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