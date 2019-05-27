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Adv-network - партнерская программа с честными выплатами!

Автор темы Artem S, Сегодня, 11:10

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#1 Artem S

Artem S

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Отправлено Сегодня, 11:10


Adv-network - партнерская программа с честными выплатами!
 
Привет всем вебмастерам и пользователям info-forum,  представляем нашу партнерскую программу, adv-network!
 
Ищете как монетизировать ваш сайт? Где выгоднее разместить вашу рекламу? Как эффективнее выполнить поставленные вашими клиентами задачи? Добро пожаловать в adv-network. 
Это максимально эффективная система, позволяющая реализовать на все 100% возможности современной интернет-рекламы.
 
Adv-network рада предоставить рекламодателям, вебмастерам и рекламным агентствам все доступные средства, которые помогут вам достичь любых целей, которые вы перед собой ставите. 
 
• Уникальная детализированная статистика
 
• Точное таргетирование
 
• Единый интерфейс для управления рекламными кампаниями
 
• Привлечение качественного трафика со всего мира
 
• Постоянный приток новых клиентов
 
• Продающие форматы нативной и тизерной рекламы
 
• Высокая оплата за размещение рекламных материалов
 
Adv-network смогла создать отличные условия для всех, кто стремится заработать на интернет-рекламе. Зарегистрируйтесь у нас и наслаждайтесь тем, как наполняется ваш кошелек!
 
Skype: support.advert-network

 


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