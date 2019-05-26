Взлом, предлагаем удаление страниц, негативной информации

Интернет является прекрасной ареной для развития собственного бизнеса, но вместе с тем, даже самые благие намерения компании могут быть осквернены «мастерами», способными внести огромный поток негативного материала.
Удаление личной информации с интернета позволит возобновить репутацию компании или же физического лица!
Мы предлагаем удалить:
Новости
Страницы с сайта
Выдачу из поисковых систем
Профили из социальных сетей
Видео YouTube
Негативную информацию на форумах
Персональную информацию на форумах/сайтах
Удалить телефонные номера из баз
Социальные сети VK, OK, Instagram и др
Удалим видео YouTube
Создадим положительную репутацию вашей компании/физ лицу
Создадим положительную репутацию вашей компании
Создадим репутацию физическому или юридическому лицу
Репутация в поисковых системах Yandex, Google
Мониторинг положительной репутации в сети
Мы предлагаем Антирепутацию компании, или физ лицу:
Создадим антирепутацию компании, сервису, физическому лицу
Создадим информацию в поисковых системах по вашим запросам
Распространим видео отзывы
Напишем негативные отзывы на множество площадок
Распространим информацию в социальных сетях
А так же произведем , и другие манипуляции - которые в целом создадут негативную картину тому или иному лицу
Сценарий придумаем сами, или же можем выслушать и ваше предложение по антирепутции!
Данную услугу стоит заказывать как комплекс, тогда можно будет увидеть должный результат!
Создадим помехи в работе компании:
Будем оставлять заявки на сайте на перезвон
Будем постоянно саморучно звонить, и нести бред. (с разных номеров)
Каждую минуту с разных IP адресов будем написывать в чат компании
Будем вызывать курьеров на ложные адреса
Доведем компанию до нервного состояния!
Не боимся работать вперед, или же через гаранта! форума
Контакты связи
Telegram: @netreputation
Почта netreputation@tutanota.com
Jabber netreputation@exploit.im