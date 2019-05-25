Zpush.biz - максимальный профит с пуш подписок!

Приветствую всех! Рад представить Вашему вниманию новую платформу по монетизации Push Notifications - zPush.biz

Основные преимущества для вебмастеров:

Принимаем более 230 стран - ни один посетитель не останется без монетизации

Высокий CPM - благодаря большому количеству рекламодателей и новой ""умной"" ротации для каждого пользователя, CPM показывает результаты, значительно превышающие конкурентов.

Уникальное решение для увеличения количества подписок без вреда для ПС (за подробностями пишите в поддержку).

Возможность монетизации http сайтов.

Реферальная программа - 3%

Сколько можно заработать?

Тут все напрямую зависит от вашего качества трафика и выбранного количества показов рекламы уникальному юзеру (да, у нас вы можете выбрать кол-во показов от 3 до 16 раз в сутки). Несколько скриншотов доходности наших вебмастеров:

РУ и СНГ трафик.

Только СНГ трафик

В среднем с 10 000 Ру и СНГ посетителей через неделю доход выходит на уровень 15-25$

Что на счет выплат?

Платим мы в течение суток после заказанной выплаты на Webmoney, PayPal и ePayments. Минимальная сумма выплаты составляет всего 10$.

Как начать?

Начать просто! Регистрируетесь на zPush , добавляете свой сайт (или ссылку, если вы арбитражник), настраиваете рекламный блок, размещаете код и начинаете получать первую прибыль через 3 часа после подписки.

Любые вопросы по настройке и работе системы, вы можете задать по контактам ниже:

Контакты:

live: zpushbiz

support@zpush.biz