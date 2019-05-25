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Zpush.biz - максимальный профит с пуш подписок!

Автор темы zgroup, Вчера, 10:41

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#1 zgroup

zgroup

    Новичок

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Отправлено Вчера, 10:41


Приветствую всех! Рад представить Вашему вниманию новую платформу по монетизации Push Notifications - zPush.biz
 
Основные преимущества для вебмастеров:
  • Принимаем более 230 стран - ни один посетитель не останется без монетизации
  • Высокий CPM - благодаря большому количеству рекламодателей и новой ""умной"" ротации для каждого пользователя, CPM показывает результаты, значительно превышающие конкурентов.
  • Уникальное решение для увеличения количества подписок без вреда для ПС (за подробностями пишите в поддержку).
  • Возможность монетизации http сайтов.
  • Реферальная программа - 3%
    • Сколько можно заработать?
     
    Тут все напрямую зависит от вашего качества трафика и выбранного количества показов рекламы уникальному юзеру (да, у нас вы можете выбрать кол-во показов от 3 до 16 раз в сутки). Несколько скриншотов доходности наших вебмастеров:
     
    РУ и СНГ трафик.
     
    Только СНГ трафик
     
     
    В среднем с 10 000 Ру и СНГ посетителей через неделю доход выходит на уровень 15-25$
     
    Что на счет выплат?
     
    Платим мы в течение суток после заказанной выплаты на Webmoney, PayPal и ePayments. Минимальная сумма выплаты составляет всего 10$.
     
    Как начать?
     
    Начать просто! Регистрируетесь на zPush, добавляете свой сайт (или ссылку, если вы арбитражник), настраиваете рекламный блок, размещаете код и начинаете получать первую прибыль через 3 часа после подписки.
    Любые вопросы по настройке и работе системы, вы можете задать по контактам ниже:
     
    Контакты:
     
      live: zpushbiz
      Telegram: @zpushbiz
    support@zpush.biz
     

     

     


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