Zpush.biz - максимальный профит с пуш подписок!

Приветствую всех! Рад представить Вашему вниманию новую платформу по монетизации Push Notifications - zPush.biz
Основные преимущества для вебмастеров:
Сколько можно заработать?
Тут все напрямую зависит от вашего качества трафика и выбранного количества показов рекламы уникальному юзеру (да, у нас вы можете выбрать кол-во показов от 3 до 16 раз в сутки). Несколько скриншотов доходности наших вебмастеров:
РУ и СНГ трафик.
Только СНГ трафик
В среднем с 10 000 Ру и СНГ посетителей через неделю доход выходит на уровень 15-25$
Что на счет выплат?
Платим мы в течение суток после заказанной выплаты на Webmoney, PayPal и ePayments. Минимальная сумма выплаты составляет всего 10$.
Как начать?
Начать просто! Регистрируетесь на zPush, добавляете свой сайт (или ссылку, если вы арбитражник), настраиваете рекламный блок, размещаете код и начинаете получать первую прибыль через 3 часа после подписки.
Любые вопросы по настройке и работе системы, вы можете задать по контактам ниже:
Контакты:
live: zpushbiz
Telegram: @zpushbiz
support@zpush.biz