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Высокие вознаграждения в партнерской программе Перевозка 24

Автор темы Aнtоn, Вчера, 16:57

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#1 Aнtоn

Aнtоn

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Отправлено Вчера, 16:57

Партнерская программа сервиса «Перевозка  24» позволяет получать высокую партнерскую прибыль от платежных операций, совершенных на данном ресурсе. 

 

Сервис специализируется на платной публикации объявлений услуг спецтехники и грузоперевозок, и за каждую публикацию оплаченную привлеченным клиентом партнер получает стабильный процент от суммы платежа. При этом партнер сервиса получает процент и от других денежных поступлений, обеспеченных привлеченным в систему пользователем. Согласно условиям программы для партнера сервиса предусмотрены следующие отчисления: 

 

  • 60% от суммы оплаты за публикацию объявлений;
  • 50% от суммы оплаты за продление объявлений;
  • 40% от суммы пополнения баланса в личном кабинете;
  • 30% от суммы оплаты за подъём объявлений;
  • 20% от заработка привлечённых партнёров.
     

Любое из этих отчислений участник партнерской программы «Перевозка 24» может получить при привлечении на сервис нового пользователя. С целью осуществления соответствующего привлечения участнику программы доступны партнерские материалы, включающие большое количество баннеров и рекламных блоков для интеграции на сайте. Также имеются партнерские ссылки, позволяющие совершать текстовую рекламу сервиса.  

  

 

 

 

 


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