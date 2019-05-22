Программа для раскрутки в инстаграме - InstaGen

Отправлено Вчера, 22:21

Программа для массфолловинга и масслайкинга в инстаграме​

InstaGen - это бот для раскрутки в инстаграме с помощью массфолловинга и масслайкинга. Вы сможете в многопоточном режиме загрузить аватарки, ссылки и описание в профиль своих аккаунтов, а после чего гнать на них трафик с помощью массовых подписок, лайков или комментариев. Целевую аудиторию вы можете сначала собрать с помощью встроенного парсера профилей инстаграм, а после отфильтровать по интересующим вас критериям. При достижении лимитов на подписки, вы всегда сможете отписаться от лишних аккаунтов

Страница программы на оф. сайте https://devorigin.ru/instagen​

— Многопоточный массовый лайкинг

— Многопоточные массовые подписки/отписки

— Многопоточное массовое комментирование

— Парсер инстаграм профилей с vk.com с параметрами: страна, город, возраст, пол

— Фильтрация пользователей инстаграм: открытый профиль, наличие аватарки, ссылок и телефонов в профиле, кол-во подписчиков, подписок, публикаций, дата последней публикации

— Загрузка аватарок, установка ссылок в профиль, заполнение поля "О себе"

— Поддержка прокси, юзер агентов

— Учет дубликатов

— Поддержка рандомизации текста

— Создание отчета о работе

Цена: 500 рублей разово, обновления и перепривязки бесплатны

Программа для рассылки и продвижения вконтакте https://devorigin.ru/vkclient

Программа для рассылки на авито https://devorigin.ru..._monster_sender

Программа для рассылки и продвижения в одноклассниках https://devorigin.ru/okbot

Программа для рассылки в скайпе https://devorigin.ru..._monster_client

Программа для рассылки на юле https://devorigin.ru/youla_master

Авторегер скайп аккаунтов https://devorigin.ru/skype_reger