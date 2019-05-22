Программа для раскрутки в инстаграме - InstaGen

Программа для массфолловинга и масслайкинга в инстаграме
InstaGen - это бот для раскрутки в инстаграме с помощью массфолловинга и масслайкинга. Вы сможете в многопоточном режиме загрузить аватарки, ссылки и описание в профиль своих аккаунтов, а после чего гнать на них трафик с помощью массовых подписок, лайков или комментариев. Целевую аудиторию вы можете сначала собрать с помощью встроенного парсера профилей инстаграм, а после отфильтровать по интересующим вас критериям. При достижении лимитов на подписки, вы всегда сможете отписаться от лишних аккаунтов
Страница программы на оф. сайте https://devorigin.ru/instagen
— Многопоточный массовый лайкинг
— Многопоточные массовые подписки/отписки
— Многопоточное массовое комментирование
— Парсер инстаграм профилей с vk.com с параметрами: страна, город, возраст, пол
— Фильтрация пользователей инстаграм: открытый профиль, наличие аватарки, ссылок и телефонов в профиле, кол-во подписчиков, подписок, публикаций, дата последней публикации
— Загрузка аватарок, установка ссылок в профиль, заполнение поля "О себе"
— Поддержка прокси, юзер агентов
— Учет дубликатов
— Поддержка рандомизации текста
— Создание отчета о работе
Цена: 500 рублей разово, обновления и перепривязки бесплатны
Контакты: телеграм https://t.me/JavaDeveloper92 , скайп live:kirill_1135
Программа для рассылки и продвижения вконтакте https://devorigin.ru/vkclient
Программа для рассылки на авито https://devorigin.ru..._monster_sender
Программа для рассылки и продвижения в одноклассниках https://devorigin.ru/okbot
Программа для рассылки в скайпе https://devorigin.ru..._monster_client
Программа для рассылки на юле https://devorigin.ru/youla_master
Авторегер скайп аккаунтов https://devorigin.ru/skype_reger