Перейти к содержимому

Фотография

Устройство для открытия чакр и его эпохообразующее значение

Автор темы Сергей212, Сегодня, 14:56

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Сергей212

Сергей212

    Ученик

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 14:56

Здравствуйте. Я автор изобретения “Устройство для открытия чакр”. Я загрузил “Ознакомительную информацию” о грандиозном эпохообразующем значении моего изобретения и документ “Деловое предложение с элементами бизнес-плана” на яндекс-диск и привожу ссылки на их скачивание. Ссылка на скачивание “Ознакомительной информации”: https://yadi.sk/i/G2wAEpowCdAZyg. Ссылка на скачивание документа “Деловое предложение с элементами бизнес-плана”: https://yadi.sk/i/ZDU3Lkh17_qs-A. Эти документы без вирусов. Основное, но не единственное коммерческое значение этого изобретения в том, что посредством его можно создавать людей (целителей), способных исцелять подавляющее большинство болезней.

 

 

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Идеи, изобретения, инновации


Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Информационная коммерция, Киберсантинг
  3. Идеи, изобретения, инновации
  4. Правила форума