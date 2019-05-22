Устройство для открытия чакр и его эпохообразующее значение

Отправлено Сегодня, 14:56

Здравствуйте. Я автор изобретения “Устройство для открытия чакр”. Я загрузил “Ознакомительную информацию” о грандиозном эпохообразующем значении моего изобретения и документ “Деловое предложение с элементами бизнес-плана” на яндекс-диск и привожу ссылки на их скачивание. Ссылка на скачивание “Ознакомительной информации”: https://yadi.sk/i/G2wAEpowCdAZyg. Ссылка на скачивание документа “Деловое предложение с элементами бизнес-плана”: https://yadi.sk/i/ZDU3Lkh17_qs-A. Эти документы без вирусов. Основное, но не единственное коммерческое значение этого изобретения в том, что посредством его можно создавать людей (целителей), способных исцелять подавляющее большинство болезней.