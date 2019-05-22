R-Money.ru - партнерская программа по монетизации образовательного тра

Партнерская программа R-money.ru – старейшая партнерская программа студенческого трафика. Успешно работаем с 2007 года!

Мы – одна из немногих партнерских программ, которая предлагает стабильный и долговременный доход.

Наш рынок порядка 5 миллионов потенциальных клиентов.

Мы предлагаем высокую конвертацию студенческого трафа, бесперебойные выплаты и большой выбор промоматериалов.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Комиссия до 35% от стоимости заказа

Ребиллы в течение года, 40% повторных заказов

Средний чек от клиента 4 000 руб.

Стабильные регулярные выплаты

Система бонусов и премирования

Большой выбор промо материалов

Подробная статистика по заявкам и источникам

Учет оформленных по телефону заявок

White Label

Реферальная программа

Практические кейсы, обучение и помощь

Оперативная техподдержка

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БОНУС – 5000 руб. *

(* выплачивается по достижении дохода в 15000 руб.)

Zaochnik.com – бесспорный лидер в рунете по выполнению уникальных работ на заказ. Работает с 2000 года, узнаваемый бренд компании гарантирует хороший конверт на любом трафе. Обширный перечень видов выполняемых работ – от рефератов до сложных диссертаций. Регулярно проводятся акции для привлечения новых клиентов.

Readywork.ru – магазин по продаже готовых и заказа оригинальных студенческих учебных работ. Работает с 2007 года, в продаже более 45 000 готовых работ всех видов по различным дисциплинам. Еженедельно добавляется до 150 новых готовых работ. Из-за невысокой стоимости готовых работ идеально подходит для неплатежеспособного трафа.

Tutoronline.ru – обучение в режиме онлайн с персональным репетитором. Работает с 2009 года, оказывает услуги дистанционного обучения. Отличный конверт показывает на трафе по обучению иностранным языкам, поиску репетиторов для школьников и студентов, как в России, так и за рубежом. Средний чек – 20 000 R

Средний чек по видам работ:

Дипломная работа – 18 000 R

Курсовая работа – 4 000 R

Контрольная – 2 000 R

Отчет по практике – 4 000 R

Реферат – 2 000 R

За что нас выбирают клиенты: качество работ, антиплагиат, персональные менеджеры, онлайн отслеживание заказа.

Мы принимаем трафик из стран всего СНГ. Выполняем работы, как на русском, основных иностранных, так и государственных языках данных стран.

ИСТОРИЯ УЧАСТНИКА – в данной статье Вы можете ознакомиться с историей реального вебмастера и понять, каким образом и сколько можно заработать при помощи нашей Партнерской программы.