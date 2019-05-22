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R-Money.ru - партнерская программа по монетизации образовательного тра

Автор темы RMoney, Сегодня, 14:21

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#1 RMoney

RMoney

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Отправлено Сегодня, 14:21


Партнерская программа R-money.ru – старейшая партнерская программа студенческого трафика. Успешно работаем с 2007 года!
Мы – одна из немногих партнерских программ, которая предлагает стабильный и долговременный доход.
Наш рынок порядка 5 миллионов потенциальных клиентов.
Мы предлагаем высокую конвертацию студенческого трафа, бесперебойные выплаты и большой выбор промоматериалов.
 
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
  • Комиссия до 35% от стоимости заказа
  • Ребиллы в течение года, 40% повторных заказов
  • Средний чек от клиента 4 000 руб.
  • Стабильные регулярные выплаты
  • Система бонусов и премирования
  • Большой выбор промо материалов
  • Подробная статистика по заявкам и источникам
  • Учет оформленных по телефону заявок
  • White Label
  • Реферальная программа
  • Практические кейсы, обучение и помощь
  • Оперативная техподдержка
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    РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БОНУС – 5000 руб. *
    (* выплачивается по достижении дохода в 15000 руб.)
     
    Zaochnik.com – бесспорный лидер в рунете по выполнению уникальных работ на заказ. Работает с 2000 года, узнаваемый бренд компании гарантирует хороший конверт на любом трафе. Обширный перечень видов выполняемых работ – от рефератов до сложных диссертаций. Регулярно проводятся акции для привлечения новых клиентов.
    Readywork.ru – магазин по продаже готовых и заказа оригинальных студенческих учебных работ. Работает с 2007 года, в продаже более 45 000 готовых работ всех видов по различным дисциплинам. Еженедельно добавляется до 150 новых готовых работ. Из-за невысокой стоимости готовых работ идеально подходит для неплатежеспособного трафа.
    Tutoronline.ru – обучение в режиме онлайн с персональным репетитором. Работает с 2009 года, оказывает услуги дистанционного обучения. Отличный конверт показывает на трафе по обучению иностранным языкам, поиску репетиторов для школьников и студентов, как в России, так и за рубежом. Средний чек – 20 000 R
     
    Средний чек по видам работ:
  • Дипломная работа – 18 000 R
  • Курсовая работа – 4 000 R
  • Контрольная – 2 000 R
  • Отчет по практике – 4 000 R
  • Реферат – 2 000 R
    • За что нас выбирают клиенты: качество работ, антиплагиат, персональные менеджеры, онлайн отслеживание заказа.
     
    Мы принимаем трафик из стран всего СНГ. Выполняем работы, как на русском, основных иностранных, так и государственных языках данных стран.
     
    R-Money.ru – Заработай на студентах!
     
    ИСТОРИЯ УЧАСТНИКА – в данной статье Вы можете ознакомиться с историей реального вебмастера и понять, каким образом и сколько можно заработать при помощи нашей Партнерской программы.
    В статье содержится краткая информация об основных источниках трафика, инструментах партнерской программы, а так же, статистические данные, которые пригодятся в работе. Читайте статью, задавайте вопросы.
     
    Дружелюбный саппорт – e-mail: support@r-money.ru

     

     


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