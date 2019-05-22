R-Money.ru - партнерская программа по монетизации образовательного тра

Партнерская программа R-money.ru – старейшая партнерская программа студенческого трафика. Успешно работаем с 2007 года!
Мы – одна из немногих партнерских программ, которая предлагает стабильный и долговременный доход.
Наш рынок порядка 5 миллионов потенциальных клиентов.
Мы предлагаем высокую конвертацию студенческого трафа, бесперебойные выплаты и большой выбор промоматериалов.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БОНУС – 5000 руб. *
(* выплачивается по достижении дохода в 15000 руб.)
Zaochnik.com – бесспорный лидер в рунете по выполнению уникальных работ на заказ. Работает с 2000 года, узнаваемый бренд компании гарантирует хороший конверт на любом трафе. Обширный перечень видов выполняемых работ – от рефератов до сложных диссертаций. Регулярно проводятся акции для привлечения новых клиентов.
Readywork.ru – магазин по продаже готовых и заказа оригинальных студенческих учебных работ. Работает с 2007 года, в продаже более 45 000 готовых работ всех видов по различным дисциплинам. Еженедельно добавляется до 150 новых готовых работ. Из-за невысокой стоимости готовых работ идеально подходит для неплатежеспособного трафа.
Tutoronline.ru – обучение в режиме онлайн с персональным репетитором. Работает с 2009 года, оказывает услуги дистанционного обучения. Отличный конверт показывает на трафе по обучению иностранным языкам, поиску репетиторов для школьников и студентов, как в России, так и за рубежом. Средний чек – 20 000 R
Средний чек по видам работ:
За что нас выбирают клиенты: качество работ, антиплагиат, персональные менеджеры, онлайн отслеживание заказа.
Мы принимаем трафик из стран всего СНГ. Выполняем работы, как на русском, основных иностранных, так и государственных языках данных стран.
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ИСТОРИЯ УЧАСТНИКА – в данной статье Вы можете ознакомиться с историей реального вебмастера и понять, каким образом и сколько можно заработать при помощи нашей Партнерской программы.
В статье содержится краткая информация об основных источниках трафика, инструментах партнерской программы, а так же, статистические данные, которые пригодятся в работе. Читайте статью, задавайте вопросы.
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