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новая квартира

Автор темы MishaLosev, Сегодня, 11:17

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#1 MishaLosev

MishaLosev

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 11:17

Когда покупал квартиру через кооператив Life is Good, были большие сомнения. На этапе заключения сделки возникали проблемы с документами, нужно было внимательнее с инструкциями, но это плюс компании, за таким нужно хорошо следить. Меня убедили, что все честно. Юристы очень хорошо работают, проверяют каждую мелочь. Бизнес модель у кооператива уникальная, несмотря на молодость компании, уже заслужили хорошую репутацию. Консультанты фирмы объясняют все максимально доступным языком, что для меня было очень важным. Саму квартиру получил только через 7 месяцев, но ради условий что дает Life is Good, Я был готов ждать и дольше. Смело рекомендую всем, у кого есть необходимость в недвижимости, но нет желание связываться с нашими банками. Кооператив отличный выход

 

 

 


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