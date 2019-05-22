Партнерка LiveExpert.ru – Монетизация трафика Эзотерика и Психология

Приветствую веб-мастеров ИНФО-ФОРУМ!
Предлагаю выгодно монетизировать трафик Вашего сайта, если тематика его близка к ЭЗОТЕРИКЕ или ПСИХОЛОГИИ.
Предлагаем партнерам 2 вида взаимодействия с посетителями сайта и каждый из них приносит свой дополнительный доход:
1) Всплывающий виджет, который приглашает посетителя сайта задать вопрос - платим за каждый подтвержденный E-mail клиента +60 рублей.
2) Форма E-mail для отправки вопроса посетителя Вашего сайта экспертам LiveExpert.ru - платим за каждый новый E-mail +30 рублей.
Как это работает? Практический пример партнерского сотрудничества с нами смотрите по ссылке https://www.liveexpert.ru/partner (видео).
Со своей стороны мы гарантируем:
- ежедневное начисление дохода в Ваш профиль партнера;
- простую и удобную статистику работы наших рекламных материалов на Вашем сайте;
- отсутствие минимальной суммы выплат;
- гибкая система вывода денежных средств любым удобным для Вас способом;
- надежность (на рынке пп более 3-х лет);
- оперативность в решении всех вопросов от подключения, то вывода заработка.
Меня зовут Алена, буду сопровождать вас на всех этапах работы и содействовать развитию партнерства.
Если у вас возникли вопросы о сотрудничестве, пожалуйста, обращайтесь ко мне!
С уважением, Алена Захаренко
Менеджер партнерской программы LiveExpert.ru
E-mail: partner@liveexpert.ru
Skype: Zaharenko2015