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Партнерка LiveExpert.ru – Монетизация трафика Эзотерика и Психология

Автор темы LiveExpertRu, Сегодня, 07:50

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#1 LiveExpertRu

LiveExpertRu

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Отправлено Сегодня, 07:50

Приветствую веб-мастеров ИНФО-ФОРУМ!

Предлагаю выгодно монетизировать трафик Вашего сайта, если тематика его близка к ЭЗОТЕРИКЕ или ПСИХОЛОГИИ. 

Предлагаем партнерам 2 вида взаимодействия с посетителями сайта и каждый из них приносит свой дополнительный доход:

1) Всплывающий виджет, который приглашает посетителя сайта задать вопрос - платим за каждый подтвержденный E-mail клиента +60 рублей.
2) Форма E-mail для отправки вопроса посетителя Вашего сайта экспертам LiveExpert.ru - платим за каждый новый E-mail +30 рублей.

Как это работает? Практический пример партнерского сотрудничества с нами смотрите по ссылке https://www.liveexpert.ru/partner (видео).

Со своей стороны мы гарантируем:

- ежедневное начисление дохода в Ваш профиль партнера;
- простую и удобную статистику работы наших рекламных материалов на Вашем сайте;
- отсутствие минимальной суммы выплат; 
- гибкая система вывода денежных средств любым удобным для Вас способом;
- надежность (на рынке пп более 3-х лет);
- оперативность в решении всех вопросов от подключения, то вывода заработка.

Меня зовут Алена, буду сопровождать вас на всех этапах работы и содействовать развитию партнерства.
Если у вас возникли вопросы о сотрудничестве, пожалуйста, обращайтесь ко мне!


С уважением, Алена Захаренко
Менеджер партнерской программы LiveExpert.ru
E-mail: partner@liveexpert.ru
Skype: Zaharenko2015

 


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