Партнерка LiveExpert.ru – Монетизация трафика Эзотерика и Психология

Отправлено Сегодня, 07:50

Приветствую веб-мастеров ИНФО-ФОРУМ!



Предлагаю выгодно монетизировать трафик Вашего сайта, если тематика его близка к ЭЗОТЕРИКЕ или ПСИХОЛОГИИ.



Предлагаем партнерам 2 вида взаимодействия с посетителями сайта и каждый из них приносит свой дополнительный доход:



1) Всплывающий виджет, который приглашает посетителя сайта задать вопрос - платим за каждый подтвержденный E-mail клиента +60 рублей.

2) Форма E-mail для отправки вопроса посетителя Вашего сайта экспертам LiveExpert.ru - платим за каждый новый E-mail +30 рублей.



Как это работает? Практический пример партнерского сотрудничества с нами смотрите по ссылке https://www.liveexpert.ru/partner (видео).



Со своей стороны мы гарантируем:



- ежедневное начисление дохода в Ваш профиль партнера;

- простую и удобную статистику работы наших рекламных материалов на Вашем сайте;

- отсутствие минимальной суммы выплат;

- гибкая система вывода денежных средств любым удобным для Вас способом;

- надежность (на рынке пп более 3-х лет);

- оперативность в решении всех вопросов от подключения, то вывода заработка.



Меня зовут Алена, буду сопровождать вас на всех этапах работы и содействовать развитию партнерства.

Если у вас возникли вопросы о сотрудничестве, пожалуйста, обращайтесь ко мне!





С уважением, Алена Захаренко

Менеджер партнерской программы LiveExpert.ru

E-mail: partner@liveexpert.ru

Skype: Zaharenko2015