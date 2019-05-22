Законный вывод денежных средств с заблокированных счетов по 115-ФЗ.

Предлагаем следующие услуги:
1. Проверить вашего контрагента (ООО, ЗАО, ИП) на наличие в «черном списке» ЦБ РФ Список 550-П:
юридическое лицо + физические лица, связанные с ним (директор, учредитель) – 1500 руб.
2. Законно вывести денежные средства с расчетных счетов юридических и физических лиц, заблокированных по 115-ФЗ.
Сжатые сроки. Гарантия. Без предоплаты. Стоимость обсуждается индивидуально.
"Черный список" Банка России (Список 550-П) - это список граждан, предпринимателей и организаций, сформированный Банком России на основании 115-ФЗ (Закон о легализации) и в открытом доступе он отсутствует.
Нахождение в "черном списке" может привести к реальным финансовым потерям и даже банкротству или закрытию компании.
У лица, находящегося в черном списке, будут:
1. Проблемы с открытием счетов в других банках.
2. Проблемы с банками, в которых счета уже открыты, т.к. они начинают:
- углубленную проверку клиента с запросом большого объема документов, с обеих сторон сделки;
- задерживать платежи и создавать другие проблемы (например, отключать клиент-банк), как для Продавца, так и Покупателя.
3. Проблемы с поступлениями денежных средств от покупателей, т.к. банки начнут задерживать платежи контрагентов в адрес компаний и лиц из черного списка.
В случае наблюдения подобных проблем в своей организации - рекомендуем проверить ее тоже, в данный момент политика ЦБ помещает в эти списки абсолютно "белые" и добропорядочные компании!
Дополнительно проведем проверку на Негатив (судимость, задолженность по налогам, штрафы гибдд, исполнительные производства судебных приставов и многое другое):
• ЕГРН (имущество)
• ЕГРИП
• ЕГРЮЛ
• НДФЛ
• Список счетов
• ИР ограничения (поиск на ограничения для регистрации ФЛ, ЮЛ)
• ИР однодневки (поиск на наличие в базе информации о статусе «техничности» конторы)
• Документы, которые подавались при регистрации, изменении, вообще при обращение в ИФНС об изменении каких-либо данных - индивидуально
• Сведения по последней отчетности
• Проверка юридического адреса
Проверьте своих контрагентов сейчас, что бы избежать проблем в будущем!!!
Наши контакты:
Телеграм @mr_decide
Почта probiv.inf@protonmail.com
Телефон 89045046367