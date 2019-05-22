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Законный вывод денежных средств с заблокированных счетов по 115-ФЗ.

Автор темы Poisk info, Сегодня, 07:16

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#1 Poisk info

Poisk info

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Отправлено Сегодня, 07:16

Предлагаем следующие услуги:

1. Проверить вашего контрагента (ООО, ЗАО, ИП) на наличие в «черном списке» ЦБ РФ Список 550-П:

    юридическое лицо + физические лица, связанные с ним (директор, учредитель) – 1500 руб.

 

2. Законно вывести денежные средства с расчетных счетов юридических и физических лиц, заблокированных по 115-ФЗ.

Сжатые сроки. Гарантия. Без предоплаты. Стоимость обсуждается индивидуально.

 

"Черный список" Банка России (Список 550-П) - это список граждан, предпринимателей и организаций, сформированный Банком России на основании 115-ФЗ (Закон о легализации) и в открытом доступе он отсутствует. 

 

Нахождение в "черном списке" может привести к реальным финансовым потерям и даже банкротству или закрытию компании.

 

У лица, находящегося в черном списке, будут:

 

1. Проблемы с открытием счетов в других банках.

2. Проблемы с банками, в которых счета уже открыты, т.к. они начинают:

    - углубленную проверку клиента с запросом большого объема документов, с обеих сторон сделки;

   - задерживать платежи и создавать другие проблемы (например, отключать клиент-банк), как для  Продавца, так и Покупателя.

 3. Проблемы с поступлениями денежных средств от покупателей, т.к. банки начнут задерживать платежи контрагентов в адрес компаний и лиц из черного списка.

 

В случае наблюдения подобных проблем в своей организации - рекомендуем проверить ее тоже, в данный момент политика ЦБ помещает в эти списки абсолютно "белые" и добропорядочные компании!

 

Дополнительно проведем проверку на Негатив (судимость, задолженность по налогам, штрафы гибдд, исполнительные производства судебных приставов и многое другое):

 

• ЕГРН (имущество)

• ЕГРИП 

• ЕГРЮЛ

• НДФЛ

• Список счетов

• ИР ограничения (поиск на ограничения для регистрации ФЛ, ЮЛ)

• ИР однодневки (поиск на наличие в базе информации о статусе «техничности» конторы)

• Документы, которые подавались при регистрации, изменении, вообще при обращение в ИФНС об изменении каких-либо данных - индивидуально

• Сведения по последней отчетности  

• Проверка юридического адреса

 

Проверьте своих контрагентов сейчас, что бы избежать проблем в будущем!!!

 

Наши контакты:

Телеграм @mr_decide

Почта probiv.inf@protonmail.com

Телефон 89045046367

 

 


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