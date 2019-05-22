Законный вывод денежных средств с заблокированных счетов по 115-ФЗ.

Отправлено Сегодня, 07:16

Предлагаем следующие услуги:

1. Проверить вашего контрагента (ООО, ЗАО, ИП) на наличие в «черном списке» ЦБ РФ Список 550-П:

юридическое лицо + физические лица, связанные с ним (директор, учредитель) – 1500 руб.

2. Законно вывести денежные средства с расчетных счетов юридических и физических лиц, заблокированных по 115-ФЗ.

Сжатые сроки. Гарантия. Без предоплаты. Стоимость обсуждается индивидуально.

"Черный список" Банка России (Список 550-П) - это список граждан, предпринимателей и организаций, сформированный Банком России на основании 115-ФЗ (Закон о легализации) и в открытом доступе он отсутствует.

Нахождение в "черном списке" может привести к реальным финансовым потерям и даже банкротству или закрытию компании.

У лица, находящегося в черном списке, будут:

1. Проблемы с открытием счетов в других банках.

2. Проблемы с банками, в которых счета уже открыты, т.к. они начинают:

- углубленную проверку клиента с запросом большого объема документов, с обеих сторон сделки;

- задерживать платежи и создавать другие проблемы (например, отключать клиент-банк), как для Продавца, так и Покупателя.

3. Проблемы с поступлениями денежных средств от покупателей, т.к. банки начнут задерживать платежи контрагентов в адрес компаний и лиц из черного списка.

В случае наблюдения подобных проблем в своей организации - рекомендуем проверить ее тоже, в данный момент политика ЦБ помещает в эти списки абсолютно "белые" и добропорядочные компании!

Дополнительно проведем проверку на Негатив (судимость, задолженность по налогам, штрафы гибдд, исполнительные производства судебных приставов и многое другое):

• ЕГРН (имущество)

• ЕГРИП

• ЕГРЮЛ

• НДФЛ

• Список счетов

• ИР ограничения (поиск на ограничения для регистрации ФЛ, ЮЛ)

• ИР однодневки (поиск на наличие в базе информации о статусе «техничности» конторы)

• Документы, которые подавались при регистрации, изменении, вообще при обращение в ИФНС об изменении каких-либо данных - индивидуально

• Сведения по последней отчетности

• Проверка юридического адреса

Проверьте своих контрагентов сейчас, что бы избежать проблем в будущем!!!

Наши контакты:

Телеграм @mr_decide

Почта probiv.inf@protonmail.com

Телефон 89045046367