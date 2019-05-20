Скрипт рекламной сети Push уведомлений

Готовая рекламная сеть Push уведомлений
Данный скрипт полностью работоспособен. Достаточно лишь установить его на VPS и начать свой бизнес.
Подойдет для запуска рекламная сеть так и для личного пользования.
Возможности скрипта:
Тип оплаты: Автовыкуп/RevShare
Дополнительно можно собирать свою базу с помесячной оплаты за использования услуг системы.
Прием оплаты: Yandex, Webmoney. Можно добавить другие.
Реферальная система
Вебмастер:
Площадки/Субаккаунты
Статистика: По дням, часам, странам, платформам, браузерам, лендингам, subid
Промо: создание ссылки с выбором нужного лендинга
Прямая ссылка для слива трафика
Код для подписок на своих сайтах
Стоимость лидов
Мультиязычные лендинги
Рекламодатель:
Кампании: создание, копирование, удаление, просмотр статистики по кампании, вывод количества объявлений в кампании и их статус.
Таргетинг: по странам, платформам, браузерам. Black/White списки площадок.
Объявления: список, создание, удаление. Объявления как тизеры, заголовок, текст и картинка.
Статистика по кампаниям с выборкой по датам
Умная система очереди рассылки объявлений по CTR.
Админ-панель:
Настройки
Модерация объявлений
Управление тикетами
Управление новостями
Управление объявлениями
Управление кампаниями
Управление пользователями
Список рефералов
Выплаты в ожидании
История всех финансовых операций
Настройка стоимости подписок
Управление статистическими страницами
Лендинги
Промокоды
Цена по базам вебмастеров
Статистика
Домены
Обширный список настроек для удобного управления сайтом.
А также многое другое...
Демо версия: https://cloudpush.binpax.ru/
Цена скрипта: 350$
Контакты:
ICQ: 747394774
Telegram: suruceanu