Скрипт рекламной сети Push уведомлений

Отправлено Вчера, 21:49

Готовая рекламная сеть Push уведомлений

Данный скрипт полностью работоспособен. Достаточно лишь установить его на VPS и начать свой бизнес.

Подойдет для запуска рекламная сеть так и для личного пользования.



Возможности скрипта:

Тип оплаты: Автовыкуп/RevShare

Дополнительно можно собирать свою базу с помесячной оплаты за использования услуг системы.

Прием оплаты: Yandex, Webmoney. Можно добавить другие.

Реферальная система



Вебмастер:

Площадки/Субаккаунты

Статистика: По дням, часам, странам, платформам, браузерам, лендингам, subid

Промо: создание ссылки с выбором нужного лендинга

Прямая ссылка для слива трафика

Код для подписок на своих сайтах

Стоимость лидов

Мультиязычные лендинги



Рекламодатель:

Кампании: создание, копирование, удаление, просмотр статистики по кампании, вывод количества объявлений в кампании и их статус.

Таргетинг: по странам, платформам, браузерам. Black/White списки площадок.

Объявления: список, создание, удаление. Объявления как тизеры, заголовок, текст и картинка.

Статистика по кампаниям с выборкой по датам

Умная система очереди рассылки объявлений по CTR.



Админ-панель:

Настройки

Модерация объявлений

Управление тикетами

Управление новостями

Управление объявлениями

Управление кампаниями

Управление пользователями

Список рефералов

Выплаты в ожидании

История всех финансовых операций

Настройка стоимости подписок

Управление статистическими страницами

Лендинги

Промокоды

Цена по базам вебмастеров

Статистика

Домены



Обширный список настроек для удобного управления сайтом.

А также многое другое...

Демо версия: https://cloudpush.binpax.ru/



Цена скрипта: 350$



Контакты:

ICQ: 747394774

Telegram: suruceanu