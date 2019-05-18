Оперативно публикуем вашу правду!

Проведение журналистских расследований. Выявим факты мошенничества, антисоциального поведения, недобросовестного выполнения обязательств, чтобы обернуть их против ваших конкурентов. Вы можете рассчитывать на испорченную репутацию, разрыв деловых связей, и заведение уголовных дел на виновных, как только информация будет оглашена в СМИ.