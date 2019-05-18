Оперативно публикуем вашу правду!
Черный, белый и политический PR. Правда о чиновниках и мошенниках. Дискредитация конкурентов. Защита чести и достоинства в СМИ. Журналистские расследования.
- Создание и размещение материалов - статей, расследований, пресс-релизов в ведущих СМИ России, Белоруссии, Украины и Европы (пресса, интернет, радио, ТВ). Работаем с ведущими блогерами СНГ и мира. Мы гарантируем полномасштабную атаку на ваших недругов или успешную PR-кампанию вашего бизнеса в ведущих СМИ.
- Удаление негативных статей и материалов из СМИ, интернет-ресурсов, видео из YouTube и удаление YouTube- каналов с негативом.
- Комплексное формирование имиджа бизнеса или персоны. Мы можем работать на вашу репутацию или разрушать репутацию ваших конкурентов и их бизнеса. Белый, черный, серый и политический PR.
- Полный комплекс SERM (управление репутацией в поисковых системах). Удаляем негативные статьи и материалы, размещаем статьи и отзывы на тематических площадках - «отзовиках» и форумах, создаем отзывы от лица клиентов в любых сервисах. Создадим Вашу «паутину» информации в глобальной сети.
- SMM и управление репутацией в социальных сетях. Разработка стратегии, четкого контент-плана на любой срок, раскрутка и ведение аккаунтов во всех соцсетях, борьба с троллями, возврат и удержание клиентов. Заполнение страниц и групп реальными людьми.
- Проведение журналистских расследований. Выявим факты мошенничества, антисоциального поведения, недобросовестного выполнения обязательств, чтобы обернуть их против ваших конкурентов. Вы можете рассчитывать на испорченную репутацию, разрыв деловых связей, и заведение уголовных дел на виновных, как только информация будет оглашена в СМИ.
Стоимость услуг варьируется от запросов, индивидуальный подход к каждому заказчику.
Работа через ГАРАНТ приветствуется.
Контактная информация:
Сайт- https://wab-pr.com/
Телеграмм- @wandb_pr
Джаббер- wab-pr@xmpp.jp
Threema- ESK6WNVZ
*Для привлечения радио и ТВ требуется серьезный информационный повод.