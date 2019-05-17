Магазин качественных аккаунтов в вк red-shop

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- аккаунты ВК без хозяина (владельца);
- аккаунты ВК с владельцами (фейк, брут), в том числе:
- аккаунты ВК актив;
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- аккаунты ВК Россия 21+ лет;
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- аккаунты ВК с друзьями;
- аккаунты ВК с подписчиками;
- аккаунты ВК СНГ (Украина, Белорусь, иные страны);
- аккаунты ВК неактив;
- аккаунты ВК спам блок;
- иные виды аккаунтов ВК.
[+] Чем мы занимаемся?
[-] Мы осуществляем продажу аккаунтов социальных сетей
[+] Происхождение?
[-] Приватные методы, все аккаунты живых людей
[+] Форма оплаты?
[-] Мы принимаем free-kassa, QIWI
[+] Как часто обновляются аккаунты в магазине?
[-] Ежедневно
[+] Каковы гарантии работы?
[-] Магазин работает с 2019 года.
[-] Более > + отзывов на форуме.
[+] Связь со мной:
ICQ: 670853604
Telegram: @red_shop_deer или @makarov_sasha
[+] Пользовательское соглашение:
[-] Проверка качества товара в течении 10 минут после покупки. (В случае проблемы с аккаунтами свяжитесь со мной, я всегда иду на встречу, даже если прошло больше указанного времени)
[-] Принятый товар, возврату не подлежит.
[-] Чек аккаунтов только в ручном режиме, если вы чекали купленные аккаунты паблик-чекером, паблик-проксями, то аккаунты замене не подлежат.
[-] Мы чекаем аккаунты приватным софтом, на приватных соксах, что гарантирует защиту аккаунтов от бана.
[-] Не знание правил не освобождает от ответственности.
[-] Если меня нет на месте, не нужно поднимать тревогу и бить себя в грудь, приду всем отвечу.
[-] Оптовикам скидки!