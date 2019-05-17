Скайп рассылка и автоответчик - Skype Monster Client​

Рекламная рассылка сообщений и заявок в скайпе - Skype Monster Client
Это мощная программа для рассылки ваших сообщений по списку контактов или через рассылку заявок с текстом заявки, а автоответчик и менеджер аккаунтов для ведения переписки помогут вам довести клиента до оплаты. Если у вас нет своей базы для рассылки, то вы можете воспользоваться встроенным парсером скайп контактов с сайта вконтакте. Эффективный инструмент для продвижения и раскрутки ваших групп, товаров и услуг, бизнеса или сайтов с помощью массовой рассылки в скайпе
Страница программы на оф. сайте https://devorigin.ru..._monster_client
— Многопоточная рассылка заявок в друзья с текстом заявки
— Автоматический прием входящих заявок в друзья
— Отправка сообщений новым друзьям
— Два вида автоответов
— Ведение диалогов с контактами из программы
— Рассылка по друзьям с возможностью добавить изображение или прикрепить файл
— Встроенный парсер скайп логинов с vk.com
— Поддержка всех видов аккаунтов (логин, почта, телефон)
— Поддержка прокси и юзер агентов
— Учет дубликатов
— Поддержка рандомизации текста
— Создание отчета о работе
Цена: 900 рублей разово, обновления и перепривязки бесплатны
Контакты: телеграм https://t.me/JavaDeveloper92 , скайп live:kirill_1135
Программа для рассылки и продвижения вконтакте https://devorigin.ru/vkclient
Программа для рассылки на авито https://devorigin.ru..._monster_sender
Программа для продвижения в инстаграме https://devorigin.ru/instagen
Программа для рассылки в одноклассниках https://devorigin.ru/okbot
Программа для рассылки на юле https://devorigin.ru/youla_master
Авторегер скайп аккаунтов https://devorigin.ru/skype_reger