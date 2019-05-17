Скайп рассылка и автоответчик - Skype Monster Client​

Отправлено Сегодня, 00:11

Рекламная рассылка сообщений и заявок в скайпе - Skype Monster Client​

Это мощная программа для рассылки ваших сообщений по списку контактов или через рассылку заявок с текстом заявки, а автоответчик и менеджер аккаунтов для ведения переписки помогут вам довести клиента до оплаты. Если у вас нет своей базы для рассылки, то вы можете воспользоваться встроенным парсером скайп контактов с сайта вконтакте. Эффективный инструмент для продвижения и раскрутки ваших групп, товаров и услуг, бизнеса или сайтов с помощью массовой рассылки в скайпе​

Страница программы на оф. сайте https://devorigin.ru..._monster_client

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— Многопоточная рассылка заявок в друзья с текстом заявки

— Автоматический прием входящих заявок в друзья

— Отправка сообщений новым друзьям

— Два вида автоответов

— Ведение диалогов с контактами из программы

— Рассылка по друзьям с возможностью добавить изображение или прикрепить файл

— Встроенный парсер скайп логинов с vk.com

— Поддержка всех видов аккаунтов (логин, почта, телефон)

— Поддержка прокси и юзер агентов

— Учет дубликатов

— Поддержка рандомизации текста

— Создание отчета о работе

Цена: 900 рублей разово, обновления и перепривязки бесплатны

Программа для рассылки и продвижения вконтакте https://devorigin.ru/vkclient

Программа для рассылки на авито https://devorigin.ru..._monster_sender

Программа для продвижения в инстаграме https://devorigin.ru/instagen

Программа для рассылки в одноклассниках https://devorigin.ru/okbot

Программа для рассылки на юле https://devorigin.ru/youla_master

Авторегер скайп аккаунтов https://devorigin.ru/skype_reger