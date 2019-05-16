Принимаем платежи для HIGH RISK проектов!

High risk payment processing- одна из наших специализаций .На сегодняшний день мы предлагаем услуги для практически любых высоко-рисковых сервисов (high risk merchant services).







Принимаем оплату с :

карт Visa/Mastercard/МИР

Qiwi

Yandex Money



Наверное, вы уже не раз обращались к платежным агргеаторам и зачастую вы получали отказ в приеме ваших платежей, а если даже ваш сайт одобряли то в первые же дни платежи от ваших клиентов либо останавливали, либо вовсе замораживали ваши средства. С этим сталкиваются очень многие.



Компанию Betatransfer, в свою очередь, словосочетание «high-risk» не пугает. И среди наших партнеров ряд крупных компаний, работающих на рынках high-risk сегмента. Мы можем смело утверждать, что прекрасно понимаем всю их специфику и нюансы работы технические, юридические, методологические.



Мы принимаем платежи для HIGH RISK пректов в рублях, включая ICO, букмекерские конторы, партнерские программы, хайпы, бинарные опционы и другие.

Все подлежит автоматизации, работа строится через API!



Наши главные преимущества:



• Красивая и удобная мерчант форма

• Оперативный вывод

• Отсутствие лимитов

• Покрытие рисков

• Большой опыт работы в этом направлении

• Хорошая репутация и много положительных отзывов

Наши специалисты подберут для вас наилучшее решение и обеспечат максимально удобный вариант! О проценте за наши услуги мы всегда договоримся!



Обращайтесь по контактам:



Поддержка клиентов:

Jabber:betatransfer@xmpp.jp

Skype:betatransfer

Telegram:betatransfer

Почта:support@betatransfer.net



Сотрудничество:

Почта:partners@betatransfer.net

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