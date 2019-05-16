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Принимаем платежи для HIGH RISK проектов!

Автор темы Merchant Betatransfer, Сегодня, 13:21

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#1 Merchant Betatransfer

Merchant Betatransfer

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 13:21

 High risk payment processing- одна из наших специализаций .На сегодняшний день мы предлагаем услуги для практически любых высоко-рисковых сервисов (high risk merchant services).

 

Принимаем оплату с :
карт Visa/Mastercard/МИР
Qiwi
Yandex Money

Наверное, вы уже не раз обращались к платежным агргеаторам и зачастую вы получали отказ в приеме ваших платежей, а если даже ваш сайт одобряли то в первые же дни платежи от ваших клиентов либо останавливали, либо вовсе замораживали ваши средства. С этим сталкиваются очень многие.

Компанию Betatransfer, в свою очередь, словосочетание «high-risk» не пугает. И среди наших партнеров ряд крупных компаний, работающих на рынках high-risk сегмента. Мы можем смело утверждать, что прекрасно понимаем всю их специфику и нюансы работы технические, юридические, методологические.

Мы принимаем платежи для HIGH RISK пректов в рублях, включая ICO, букмекерские конторы, партнерские программы, хайпы, бинарные опционы и другие.
Все подлежит автоматизации, работа строится через API!

Наши главные преимущества:

• Красивая и удобная мерчант форма
• Оперативный вывод
• Отсутствие лимитов
• Покрытие рисков
• Большой опыт работы в этом направлении
• Хорошая репутация и много положительных отзывов
Наши специалисты подберут для вас наилучшее решение и обеспечат максимально удобный вариант! О проценте за наши услуги мы всегда договоримся!

Обращайтесь по контактам:

Поддержка клиентов:
Jabber:betatransfer@xmpp.jp
Skype:betatransfer
Telegram:betatransfer
Почта:support@betatransfer.net

Сотрудничество:
Почта:partners@betatransfer.net
Также доступен выгодный криптовалютный обменник на https://betatransfer.net/

 
 

 


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