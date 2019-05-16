Принимаем платежи для HIGH RISK проектов!

High risk payment processing- одна из наших специализаций .На сегодняшний день мы предлагаем услуги для практически любых высоко-рисковых сервисов (high risk merchant services).
Принимаем оплату с :
карт Visa/Mastercard/МИР
Qiwi
Yandex Money
Наверное, вы уже не раз обращались к платежным агргеаторам и зачастую вы получали отказ в приеме ваших платежей, а если даже ваш сайт одобряли то в первые же дни платежи от ваших клиентов либо останавливали, либо вовсе замораживали ваши средства. С этим сталкиваются очень многие.
Компанию Betatransfer, в свою очередь, словосочетание «high-risk» не пугает. И среди наших партнеров ряд крупных компаний, работающих на рынках high-risk сегмента. Мы можем смело утверждать, что прекрасно понимаем всю их специфику и нюансы работы технические, юридические, методологические.
Мы принимаем платежи для HIGH RISK пректов в рублях, включая ICO, букмекерские конторы, партнерские программы, хайпы, бинарные опционы и другие.
Все подлежит автоматизации, работа строится через API!
Наши главные преимущества:
• Красивая и удобная мерчант форма
• Оперативный вывод
• Отсутствие лимитов
• Покрытие рисков
• Большой опыт работы в этом направлении
• Хорошая репутация и много положительных отзывов
Наши специалисты подберут для вас наилучшее решение и обеспечат максимально удобный вариант! О проценте за наши услуги мы всегда договоримся!
Обращайтесь по контактам:
Поддержка клиентов:
Jabber:betatransfer@xmpp.jp
Skype:betatransfer
Telegram:betatransfer
Почта:support@betatransfer.net
Сотрудничество:
Почта:partners@betatransfer.net
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