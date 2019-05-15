Pwarich - CPA сеть по PWA приложениям. Заработок, монетизация нового ф

PWARich - Это первая СРА-сеть, полностью адаптированная под работу с pwa-офферами, в которой вебмастера могут получать оплату за конкретные целевые действия, которые совершает их трафик (например: регистрации, пополнение депозита, подписки, внесение данных).
PWARich - Это продукт совместной эволюции. Мы вобрали в себя весь полезный функционал нативных приложений и преимущество мобильного контента. Благодаря данной технологии появилась возможность реализовать обширную сеть нового поколения, изменив привычный способ взаимодействия пользователей и малого бизнеса на рынке приложений.
PWA — это облачно нативные веб приложение, созданное с использованием определенных технологий для достижения заданных целевых показателей. Оно должно заинтересовать особенно тебя, арбитражник. Ведь такие «изобретения» помогают тебе в твоей нелегкой работе. Особенно заинтересовало нас слово прогрессивный. А вдруг это тот самый скачок от мотыги до трактора? Давай же сначала разберемся с целевыми показателями:
Надежность — приложение загружается и показывается сразу же, вне зависимости от статуса и качества сетевого соединения.
Быстрота — UI отзывчивый, взаимообмен данными по сети происходит быстро.
Привлекательность — работа с приложением комфортна и приятна.
А как выглядит приложение для пользователя? Это ссылка, при переходе по которой открывается мотивационный лендинг любого продукта. Причем при переходе осуществляется полноценный вброс из браузера в дефолтный (Chrome). После осуществляется редирект на страницу, где предлагается установить приложение по кнопке, всплывающей в нижней части экрана. Как только пользователь кликает «установить», его направляет на сам продукт, где он может совершить регистрацию по реферальной ссылке. Таким образом, не имеет значения зарегистрируется ли он в браузере или закроет его и войдет через приложение, он уже закреплен за вебом.
Ну и наконец, давайте разберемся, как PWA может использовать веб в своей работе.
Запуск осуществляется на прямую ссылку, рекламная кампания в FB настраивается за клики или конверсии. На странице, где располагается кнопка с предложением добавления приложения на главный экран, устанавливается пиксель рекламного аккаунта, а если быть точнее - ID пикселя, который срабатывает на факт установки и отображается в аналитике FB. ID пикселя подвязан к домену, на котором располагается PWA.
С данной технологией вам не нужно ломать голову над поиском оптимальной сборки приложения, над устранением багов или индивидуальной адаптацией приложения под определенный оффер, так как трафик идет на уже готовый прямой продукт.
Из ощутимых плюсов PWA можно отметить то, что не возникает проблем с модерацией, защитой и банами приложений. Пока FB не сможет забанить рекламную кампанию и сам рекламный аккаунт, как он это делает с обычными приложениями из маркета.
PWA независимы от всего вышеперечисленного, это мобильная версия продукта, веб-страница, на которую не может влиять ни один сторонний фактор, даже РКН - контент приложения сильно кешируется и просто так кэш не обнулится, а домены проксируются через Cloud Flare, следовательно, опасности не возникает даже в случае бана IP. Сложно прогнозировать, как долго будет длиться эта лафа, но пока надо пользоваться.
Отличия PWA от нативных приложений.
1. В браузерах Google, Opera, Firefox и Microsoft PWA можно загрузить на любых гаджетах, независимо от размера экрана и других спецификаций. Кроме того, разработчики данных браузеров будут предлагать пользователям установить PWA при втором посещении сайта.
1. Пользователи могут переходить на прогрессивные приложения из ссылок в соцсетях, во время просмотра веб-страниц или непосредственно из выдачи. Согласитесь, это гораздо удобнее, чем конкурировать за просмотры с двумя миллионами доступных приложений на IOS App Store или Google Play Store.
2. Предложение установить прогрессивное приложение показывается только тогда, когда веб-приложение отвечает определенным критериям, и пользователь продемонстрировал интерес посредством повторного посещения сайта.
3. Установка приложения происходит мгновенно. Все компоненты, которые требуют длительной загрузки, уже были установлены в кэш при первом посещении сайта пользователем.
4. Прогрессивные приложения гораздо меньше по размеру, так как они эффективно используют возможности браузера.
5. Всплывающие уведомления, работа в автономном режиме и все другие функции прогрессивного приложения будут работать, даже если посетитель никогда его не устанавливал.
6. Обычные приложения могут быть использованы только на той платформе, для которой они созданы. Вы не можете использовать приложение на вашем компьютере так же, как на Android или iOS устройстве. Кроме того, использовать приложение могут только те, кто его установил.
Прогрессивные веб-приложения будут работать в любом месте, независимо от того, установлены они или нет. Они будут работать даже на платформах, которые еще не поддерживают все функции PWA — даже со старых ПК с примитивными браузерами к ним можно будет получить доступ.
Теперь вы можете не взаимодействуя с Магазинами приложений, привлекать трафик через прямую ссылку на выбранный вами лендинг и заработывать на приложениях от прямых рекламодателей - Казино, Ставки на спорт, Адалт знакомства и тд, которые ранее не были доступны на рынке как "оффера" продукты.
Устройства: Android
Браузеры: Chrome
Особенности:
- Маленький вес
- Упрощенная установка
- Быстрая скорость
- Отсутствие сторов/модерации
- Собственные лендинги
- Push уведомления
Инструменты:
- Пиксель
- Android интент
- Клоака
Показатели:
- ROI до 1000%
- CPI до 0.15$
- Визит/Установка 1:3
- Установка/Регистрация 1:6
Принимаемые источники:
Соц-сети
Контекст
Баннеры
Тизеры
Push
POP
SEO
Тизеры
Доступные вертикали от прямых рекламодателей:
Gambling
Betting
Dating (adult)
Games (adult)
Forex
https://ibb.co/8YRt5FW
https://ibb.co/1LmPF60
https://ibb.co/z7YHMVd
https://ibb.co/qmSBD9G
https://ibb.co/YWm4M4h
ГЕО:
134 Страны
Модели оплаты:
CPA, Revshare, PPS, CPS, SOI
Сайт https://pwarich.com
Телеграмм чат https://t.me/pwarich
Контакты
Телеграмм менеджер @csm_pwarich
Почта spwarich@gmail.com
Сообщение отредактировал Pwarich: Вчера, 18:05